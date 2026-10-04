Chanathip tuyên bố đầy mạnh mẽ khi tuyển Thái Lan bị FIFA trừ điểm

Bị FIFA trừ điểm sau thất bại trước Philippines, tuyển Thái Lan vẫn hướng đến mục tiêu lớn nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026. Chanathip Songkrasin khẳng định đội bóng muốn tạo nên lịch sử bằng chức vô địch trên sân Indonesia.

Tuyển Thái Lan bước vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 với hành trình có thể xem là khá đặc biệt. Họ là đội đầu tiên giành quyền vào chung kết, thậm chí hoàn thành mục tiêu này ngay sau lượt trận thứ hai vòng bảng.

Ngay trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, Chanathip Songkrasin đã đưa ra thông điệp đầy tham vọng, trong bối cảnh tuyển Thái Lan vừa bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: FAT

Ngay trận ra quân, Thái Lan tạo ấn tượng mạnh khi đánh bại Pakistan với tỷ số 4-0. Đến lượt trận thứ hai, “Voi chiến” tiếp tục gây tiếng vang khi vượt qua tuyển Việt Nam 2-0, qua đó chính thức đứng đầu bảng B và giành vé vào chung kết trước một lượt trận.

Chiến thắng trước tuyển Việt Nam càng có ý nghĩa khi Thái Lan chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, HLV Anthony Hudson quyết định xoay tua mạnh đội hình ở trận cuối gặp Philippines.

Thái Lan thay đổi tới 8-9 vị trí và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ít thi đấu. Kết quả, họ để Philippines thắng ngược 2-1. Thất bại này khiến Thái Lan bị FIFA trừ điểm trên bảng xếp hạng, nhưng không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng B và tấm vé dự chung kết.

Hudson thừa nhận không hài lòng với kết quả, nhưng khẳng định nếu được lựa chọn lại, ông vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự. Nhà cầm quân người Anh muốn các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi, qua đó bước vào trận chung kết với trạng thái thể lực tốt nhất.

Trong bối cảnh đó, Chanathip Songkrasin xuất hiện trong buổi họp báo trước trận chung kết với thông điệp đầy tham vọng. Đội trưởng tuyển Thái Lan không nhắc nhiều đến việc đội nhà vừa bị trừ điểm, thay vào đó hướng sự chú ý đến cơ hội làm nên lịch sử.

“Đây là lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup được FIFA công nhận. Tôi và các đồng đội muốn tạo nên lịch sử. Đó là điều quan trọng”, Chanathip chia sẻ. Tiền vệ 33 tuổi cũng đánh giá cao Indonesia, đối thủ của Thái Lan ở trận chung kết. Chanathip cho rằng bóng đá Đông Nam Á đã tiến bộ rất nhiều, trong đó Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ mang hai dòng máu, thi đấu ở những giải đấu có trình độ cao và có nền tảng thể lực, kỹ thuật đáng nể.

Đáng chú ý, Chanathip cho biết anh đã phải chờ khoảng 3-4 năm mới có dịp đối đầu Indonesia một lần nữa, sau lần gần nhất hai đội gặp nhau ở chung kết AFF Cup.

Với Chanathip, chức vô địch không chỉ giúp Thái Lan khép lại giải đấu bằng một danh hiệu. Chiến thắng còn có thể tạo thêm sự tự tin cho “Voi chiến” trước những cuộc đối đầu trong tương lai, đặc biệt khi hai đội có khả năng gặp lại nhau tại Asian Cup.

Thái Lan đã bị FIFA trừ điểm khá nặng, nhưng vẫn còn cơ hội đưa ra câu trả lời mạnh mẽ nhất trên sân cỏ. Nếu đánh bại Indonesia tại Gelora Bung Karno, Chanathip và các đồng đội sẽ khép lại hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chức vô địch, thay vì để thất bại trước Philippines trở thành dấu ấn cuối cùng.