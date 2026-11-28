Qua những tác phẩm mới đến từ nhiều nền điện ảnh, có thể nhận diện những xu hướng nổi bật của điện ảnh đương đại.

Các phim ngắn dự thi tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Những câu chuyện mang tinh thần thời đại

Chương trình phim dự thi HANIFF VIII gồm 12 phim dài, 25 phim ngắn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm được hoàn thiện trong khoảng thời gian từ ngày 30-7-2024 đến ngày 30-7-2026, trong đó, nhiều phim được sản xuất ngay trong năm 2026, phản ánh những tìm tòi và mối quan tâm mới của các nhà làm phim.

Ở hạng mục phim dài, 12 tác phẩm đến từ nhiều nền điện ảnh như Hungary, Đức, Pháp, Argentina, Anh, Campuchia, Nepal, Philippines, Hy Lạp, Gabon, Hoa Kỳ, Nga và Việt Nam. Dù khác biệt về bối cảnh, văn hóa và cách tiếp cận, nhiều bộ phim cùng hướng đến những vấn đề có ý nghĩa phổ quát như phẩm giá con người, lòng nhân ái, lịch sử, quan hệ gia đình và khát vọng thấu hiểu.

“The Message” (Argentina) lựa chọn lối kể pha màu sắc huyền ảo, xoay quanh cô bé có khả năng giao tiếp với thú cưng, gợi suy nghĩ về niềm tin và nhu cầu kết nối giữa các sinh linh. “Ben’imana” (Gabon) khai thác nỗ lực hòa giải sau thảm kịch diệt chủng tại Rwanda.

Trong khi đó, “Elephants in the Fog” (Nepal) đưa góc nhìn về cộng đồng Kinnar - một cộng đồng giới tính đặc thù tại Nam Á, “Becoming Human” (Campuchia) mang đến câu chuyện về ký ức và sự mất mát qua hình tượng nữ thần hộ mệnh của một rạp chiếu phim bỏ hoang... Còn “Silent Friend” (Hungary, Đức, Pháp) khám phá mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên qua ba câu chuyện ở những thời kỳ khác nhau...

Gia đình cũng là mạch đề tài nổi bật được khai thác đa chiều qua “Hold on to Me” (Hy Lạp), “Everytime” (Đức) và “Queen at Sea” (Anh). Đề tài lịch sử tiếp tục là nguồn cảm hứng của điện ảnh với phim “Young Washington” (Hoa Kỳ), tái hiện thời tuổi trẻ của George Washington; “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” - đại diện Việt Nam, khai thác câu chuyện huyền sử thời Đại Cồ Việt, kết hợp yếu tố phiêu lưu, võ thuật và tinh thần sử thi.

Đặc biệt, 7 trong số 12 phim dài dự thi là tác phẩm được lựa chọn làm đại diện quốc gia tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99, gồm “Elephants in the Fog”, “Everytime”, “Hold on to Me”, “Silent Friend”, “Ben’imana”, “Becoming Human” và “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Một số phim đã tạo dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế như “Everytime” giành giải cao nhất hạng mục Un Certain Regard tại Cannes 2026; “Ben’imana” nhận giải Caméra d’Or và giải FIPRESCI tại cùng kỳ liên hoan; “Queen at Sea” giành các giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin 2026... Điều này cho thấy đây đều là những tác phẩm tiêu biểu, chất lượng của các nền điện ảnh quốc tế.

Ở hạng mục phim ngắn, 25 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Iran, Cyprus, Na Uy, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Philippines, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico và Việt Nam. Nhiều tác phẩm vừa sản xuất năm 2026, thuộc các loại hình phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Giao thoa ngôn ngữ, mở biên độ sáng tạo

Nhận định về phim dự thi năm nay, đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển HANIFF VIII cho rằng, phong cách thể hiện của các bộ phim rất đa dạng. Nhiều tác phẩm giữ cấu trúc kể chuyện truyền thống nhưng có sáng tạo trong phát triển kịch tính, nhân vật; bên cạnh đó là những bộ phim sử dụng cấu trúc phá cách, phi truyền thống, đem đến trải nghiệm mới cho người xem.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Trung Hải, sự giao thoa giữa các trào lưu điện ảnh đang trở thành một nét nổi bật của điện ảnh đương đại. Phim đến từ Iran hay Nepal có thể vận dụng thành thạo cấu trúc ba hồi quen thuộc của điện ảnh Mỹ; trong khi một số tác phẩm Argentina, Đức tiếp tục phát triển ngôn ngữ trừu tượng, giàu dấu ấn hiện sinh và ảnh hưởng từ điện ảnh Italy...

“Điện ảnh hiện đại không còn phụ thuộc nhiều vào vị trí địa lý mà ngày càng giao thoa, tiếp nối lẫn nhau trên phạm vi toàn cầu”, đạo diễn nhận định. Điện ảnh Việt Nam cần chủ động tiếp cận xu hướng chung, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại diện Việt Nam tham gia hạng mục phim dài dự thi, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” cũng cho thấy nỗ lực khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ điện ảnh. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ, đây là nỗ lực đóng góp cho dòng phim huyền sử Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn các thế hệ làm phim trẻ tiếp tục kể những câu chuyện huyền sử của dân tộc với thế giới.

Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Đặng Trần Cường cho biết, HANIFF VIII hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu liên hoan phim có uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời quảng bá vẻ đẹp Hà Nội. Đây còn là cơ hội để các nhà làm phim và khán giả trong nước tiếp xúc trực tiếp với những tác phẩm chất lượng của thế giới, qua đó học hỏi kinh nghiệm, phong cách sáng tác và cách tiếp cận đề tài. HANIFF cũng tạo điều kiện kết nối với đồng nghiệp quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác đưa phim Việt ra thị trường thế giới một cách bài bản, hiệu quả, thúc đẩy công nghiệp điện ảnh nước nhà.

Với thông điệp “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, HANIFF VIII quy tụ 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua các tác phẩm dự thi, khán giả có cơ hội nhận diện những chuyển động của điện ảnh thế giới, từ sự mở rộng đề tài đến giao thoa trong ngôn ngữ sáng tạo. Đây cũng là dịp để điện ảnh Việt Nam nhận diện và tìm kiếm con đường phát triển gắn với bản sắc riêng.