Chị Đặng Thị Tịch (ngồi giữa) cùng phụ nữ xóm Ba Nhất, xã Võ Nhai, tỉ mỉ thêu hoa văn truyền thống trên vải, gìn giữ nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Dao.

Với những người trẻ như chị Bùi Thị Mai Phương, người đồng sáng lập cơ sở đồ uống Thailab (Khu đô thị hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng), hành trình gìn giữ hồn trà quê hương bắt đầu từ sự sáng tạo.

Chị Phương chia sẻ: Với người trẻ chúng tôi, giữ gìn văn hóa trà Thái Nguyên không có nghĩa là đóng khung trong những cách pha chế, thưởng thức truyền thống. Khi đưa nguyên liệu trà bản địa vào các công thức đồ uống hiện đại, tôi mong mỗi người trẻ khi thưởng thức sẽ cảm nhận được sự gần gũi, thêm tự hào về hương vị quê nhà, từ đó tò mò tìm hiểu sâu hơn về cây chè và văn hóa Thái Nguyên.

Nếu ở phố thị, văn hóa trà được tiếp nối bằng những cách làm mới, thì tại các bản làng, bản sắc dân tộc vẫn được gìn giữ từ những việc làm bình dị, bền bỉ. Tại xóm Ba Nhất, xã Võ Nhai, chị Đặng Thị Tịch là người tiên phong vận động bà con thành lập Câu lạc bộ Gìn giữ văn hóa dân tộc Dao.

Từ những buổi sinh hoạt ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay, Câu lạc bộ đã thu hút hơn 20 thành viên, từ người cao tuổi đến các em nhỏ. Không chỉ duy trì nếp sinh hoạt truyền thống, các thành viên còn cùng nhau truyền dạy kỹ thuật thêu trang phục của dân tộc.

Những hoa văn cổ vì thế không chỉ được lưu giữ trên từng tấm vải mà còn được trao truyền qua từng đường kim, mũi chỉ và những lời chỉ dẫn ân cần của thế hệ đi trước.

Chị Đặng Thị Tịch cho biết: Nhìn thấy các bà, các mẹ ngồi hướng dẫn từng đường kim, mũi chỉ cho các cháu nhỏ, rồi các em hào hứng khoác lên mình bộ trang phục do chính tay mình thêu, tôi thấy mừng lắm. Giữ được nghề thêu, tiếng nói và nếp sinh hoạt của dân tộc cũng chính là giữ gìn cội nguồn của mình.

Chị Bùi Thị Mai Phương (áo đỏ, bên phải) cùng cộng sự nghiên cứu công thức pha chế đồ uống mới từ nguyên liệu trà matcha tại cơ sở Thailab.

Những câu chuyện ở phường Phan Đình Phùng và xã Võ Nhai là những lát cắt sinh động trong bức tranh chung về vai trò của phụ nữ trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 550.000 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, trong đó phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm trên 40%.

Thông qua gần 1.000 câu lạc bộ và các mô hình cộng đồng với nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phụ nữ đang khẳng định vai trò nòng cốt trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ những hoạt động thiết thực ấy, văn hóa không còn là những giá trị chỉ hiện diện trong ký ức hay trang sách mà được nuôi dưỡng, lan tỏa trong đời sống thường ngày.

Đó có thể là hương vị trà quê được làm mới trong những thức uống hiện đại, là nghề thêu truyền thống được trao truyền qua các thế hệ, hay những nếp sinh hoạt văn hóa được duy trì trong mỗi gia đình, cộng đồng.

Chính sự hiện diện gần gũi ấy tạo nên sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với văn hóa quê hương.

Bà Hoàng Thị Tho, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết: Phụ nữ Thái Nguyên, đặc biệt là chị em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính là những người giữ lửa trong mỗi gia đình và cộng đồng. Thông qua gần 1.000 câu lạc bộ và các mô hình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, bảo tồn nghề truyền thống, các cấp hội đã tạo môi trường để di sản được gìn giữ, phát huy trong từng nếp nhà. Khi người phụ nữ tự tin gìn giữ bản sắc và truyền lại cho con cháu, văn hóa truyền thống sẽ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương.

Từ những ly trà mang hơi thở mới nơi phố thị Phan Đình Phùng đến từng đường kim, mũi chỉ bền bỉ giữ nghề ở bản làng Võ Nhai, bằng sự tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu quê hương, phụ nữ đang góp phần giữ gìn, trao truyền những giá trị truyền thống, để hồn cốt văn hóa tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa qua các thế hệ.