Từ trung tâm phố núi Pleiku, di chuyển hơn 20km, xe chở chúng tôi rẽ vào con đường đất nhỏ, dốc thoai thoải để đến với đồi cỏ hồng (thuộc khu vực xã Đak Đoa).

Mỗi mùa cỏ bung hoa trong lòng thung lũng rộng lớn giữa triền đồi, nơi đây trở thành điểm hẹn thơ mộng níu chân lữ khách khắp nơi tìm đến ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa những ngày phố giao mùa.

Điểm hẹn thơ mộng níu chân lữ khách tìm đến ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa những ngày phố giao mùa. Ảnh: Thanh Thảo

Từ phía xa, thấp thoáng từng lớp cỏ san sát nhau, mọc kín thành từng cụm, từng chùm trên nền đất đỏ giữa một khoảng không gian bao la, rộng mở.

Cảnh sắc huyền hoặc này vẽ nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp giữa khung cảnh thanh bình, nhẹ nhàng. Cả một vùng trời rực hồng màu cỏ mềm mại như làn sóng nhấp nhô, đung đưa theo gió.

Triền cỏ khoe sắc hồng tím nhẹ nhàng len lỏi giữa những hàng thông xanh. Ảnh: Thanh Thảo

Cỏ trong khu vực này vốn là một loài cỏ dại thân ngắn có sức sống dẻo dai, còn được gọi là cỏ đuôi chồn hay cỏ lông chim. Vào độ tháng 11, những cụm cỏ mang dáng hình mảnh mai tự nhiên bắt đầu bung hoa chuyển dần sang sắc hồng pha tím, tạo nên một vẻ đẹp riêng, là nét đặc trưng vốn có ở vùng đất này.

Mùa này, cao nguyên lộng gió, bầu trời xanh cao vời vợi. Đứng giữa đồng cỏ, khi những cơn gió nhẹ thổi qua, từng thảm cỏ lả lướt, reo vui nối đuôi nhau nghiêng mình xuôi theo chiều gió. Xen giữa những khoảng trống không có thông xanh che phủ, thảm cỏ hồng thỏa sức khoe sắc thắm rực rỡ, trở thành điểm hẹn nên thơ dành cho những ai thích rong ruổi tìm kiếm những chuyến đi xuôi về miền ngoại ô thanh bình.

Vào mỗi khoảnh khắc, đồi cỏ hồng lại gợi lên những dáng vẻ, sắc thái khác nhau mê hoặc lòng người thưởng cảnh. Màu sắc của loài cỏ ưa nắng này còn phụ thuộc vào ánh sáng, thời tiết và từng thời điểm trong ngày. Nắng càng xanh, hoa cỏ thêm phần nhuận sắc.

Khi những tia nắng sớm chiếu rọi, dưới bầu trời xanh biêng biếc, màu cỏ tự nhiên ánh nhẹ, sáng bừng lung linh khoe sắc. Đứng dưới tán thông xanh, nhìn về phía xa là một trảng cỏ trải rộng khoát lên mình tấm áo mang sắc hồng rực nắng đến nao lòng.

Nơi cảnh sắc thiên nhiên, con người quyện hòa vẽ nên bức tranh yên bình. Ảnh: Thanh Thảo

Chiều muộn, nắng vàng buông lơi trên miền vắng, nắng ấm khiến cho sắc cỏ trầm hơn, lúc này sắc hồng tím pha chút màu nâu nhạt lẫn ánh vàng nhẹ, vẽ lên một khung cảnh hoàng hôn dịu dàng.

Không gian rộng mở này được điểm xuyết bởi từng hàng thông xanh rì rào trong gió. Những hàng thông cao lớn, thân cây xù xì tỏa bóng mát cả một vùng rộng lớn, cùng với những cây lại mang dáng cong, tán cây thấp, rũ cành khoe sắc, mang đầy vẻ độc đáo, ấn tượng.

Hít thở giữa bầu không khí khoáng đạt này còn vấn vương hương nhựa thông ngai ngái, khiến ta mãi luyến lưu cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, giúp lòng dịu vợi biết bao.

Từ thảm cỏ lãng mạn thoảng hương đồng nội đến cảnh quan rừng thông đặc trưng trên miền cao nguyên, tạo nên một vùng đất khiến người ta vấn vương, bởi mang vẻ đẹp mộc mạc, bình yên quá đỗi.