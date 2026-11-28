NSƯT Nguyễn Hải Linh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Nguồn: VGP)

Lễ kỷ niệm là dịp tri ân các thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ, cán bộ, người lao động đã đóng góp tâm huyết, tài năng cho sự phát triển của Nhà hát; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối, phát huy những giá trị nghệ thuật được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Phát biểu tại chương trình, NSƯT Nguyễn Hải Linh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết cách đây 75 năm, tại chiến khu Việt Bắc, trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, các thế hệ nghệ sĩ tiền bối đã đặt nền móng cho việc xây dựng Nhà hát. Từ những sân khấu đơn sơ giữa núi rừng, lời ca và điệu múa đã trở thành nguồn động viên tinh thần, đồng hành cùng dân tộc qua những chặng đường lịch sử.

Trải qua 75 năm, Nhà hát luôn kiên định sứ mệnh đưa nghệ thuật đến với nhân dân, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trong 5 năm gần đây, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch, những biến động kinh tế - xã hội và sự thay đổi trong nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, Nhà hát vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng không gian biểu diễn. Nhiều chương trình nghệ thuật quy mô, chất lượng cao được tổ chức; các tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam được dàn dựng theo ngôn ngữ nghệ thuật mới, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đương đại. Các nghệ sĩ cũng tích cực tham gia các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao quan trọng của đất nước.

Ra mắt Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam. (Nguồn: VGP)

Điểm nhấn của chương trình là việc ra mắt Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam. Theo Giám đốc Nhà hát Nguyễn Hải Linh, đây không chỉ là sự kiện về tổ chức mà còn là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

Trên tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Dàn nhạc hướng tới sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa bản sắc dân tộc và tinh hoa quốc tế; tiếp thu có chọn lọc những thành tựu âm nhạc thế giới, đồng thời khẳng định dấu ấn Việt Nam trong sáng tạo và biểu diễn.

Dàn nhạc được định hướng phát triển thành một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp mang tầm quốc gia, hội tụ và đại diện cho sự phong phú, đa dạng về âm sắc của 54 dân tộc Việt Nam. Thông qua việc kết hợp chiều sâu di sản với tư duy sáng tạo, kỹ thuật biểu diễn và ngôn ngữ âm nhạc đương đại, Dàn nhạc kỳ vọng đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam trên các sân khấu quốc tế.