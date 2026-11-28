Gần đây, một số bộ phim “hút khách” đến rạp được lấy cảm hứng từ những tác phẩm sử thi vĩ đại của nhân loại. Đó là tác phẩm sử thi Odyssey của thi sĩ mù Homer trong văn học Hy Lạp, cách chúng ta 3000 năm. Đạo diễn Christopher Nolan đã kể câu chuyện Odyssey bằng ngôn ngữ điện ảnh vô cùng ấn tượng. Mới nhất và đang chiếu tại các rạp đó là bộ phim bom tấn Ramayana - Khởi nguồn một huyền thoại với kinh phí đầu tư làm phim lên đến 500 triệu USD. Bộ phim lấy cảm hứng từ thiên sử thi cổ đại lừng danh là Ramayana của Ấn Độ.

Những thành công trên gợi cảm hứng và ý tưởng để những người hoạt động trong ngành văn hóa - nghệ thuật của nước ta có thể lấy chất liệu văn hóa đặc sắc trong suốt chiều dài hơn 4 ngàn năm lịch sử của dân tộc để xây dựng những bộ phim tạo dấu ấn. Câu chuyện biến di sản thành tài nguyên văn hóa để sử dụng trong công nghiệp văn hóa cũng là vấn đề mà các nhà nghiên cứu về lịch sử - khảo cổ - văn hóa rất quan tâm.

Theo các nhà nghiên cứu, muốn làm những phim về đề tài văn hóa, lịch sử, khảo cổ…, điều đầu tiên cần phải quan tâm nhất đó là làm sao đưa được những kiến thức tương đối chính xác và hoàn chỉnh đến người xem. Nếu không hiểu đúng về lịch sử, thì người làm phim sẽ làm sai, từ đó dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Một ví dụ điển hình là hiện nay, có tình trạng phim do AI (trí tuệ nhân tạo) thực hiện, có sử dụng kiến thức chung chung để làm về một nền văn hóa cổ, từ đó có thể dẫn đến nhiều ngộ nhận tai hại.

Việc đưa kiến thức khảo cổ, di sản, văn hóa trở thành tài nguyên của công nghiệp văn hóa đòi hỏi đầu tư nhiều công sức, thời gian, tâm huyết... của những người hoạt động trong ngành văn hóa - nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các viện, trường cần tổ chức nhiều hơn những chương trình tọa đàm khoa học để góp phần phổ biến, lan tỏa kiến thức khoa học và thực tế về văn hóa, lịch sử, khảo cổ đến với cộng đồng. Khi cộng đồng được trang bị kiến thức thì sẽ “thẩm” các yếu tố về văn hóa, nghệ thuật sẽ tốt hơn.