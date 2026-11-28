'Vẫn vậy, mà khác': Mở lối sáng tạo mới cho nghệ thuật cải lương
Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, tác phẩm sân khấu thể nghiệm “Vẫn vậy, mà khác” diễn ra tại Rạp Chuông Vàng (72 Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm), đã mang đến cho khán giả một cách tiếp cận mới với nghệ thuật cải lương. Thông qua sự kết hợp giữa cải lương truyền thống, ngôn ngữ chuyển động đương đại và âm thanh điện tử, tác phẩm mở ra không gian biểu diễn giàu tính thử nghiệm, nơi những giá trị nghệ thuật quen thuộc được đặt trong những hình thức thể hiện mới.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/van-vay-ma-khac-mo-loi-sang-tao-moi-cho-nghe-thuat-cai-luong-1768003.html