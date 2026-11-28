Vượt ra ngoài khuôn khổ một triển lãm chuyên ngành

Trong hình dung thông thường, triển lãm quốc phòng là nơi giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến đấu và những thành tựu của công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, cùng với các hoạt động trưng bày chuyên ngành, những giá trị văn hóa, lịch sử và con người của quốc gia đăng cai cũng có thể trở thành một phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của sự kiện.

Màn hợp luyện bay trình diễn trực thăng chuẩn bị cho Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 - Ảnh: Tuấn Huy

Màn hợp luyện của trực thăng bay treo cờ, chuẩn bị cho Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 - Ảnh: Tuấn Huy

Với Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, định hướng đó được thể hiện qua việc tổ chức Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền, trong đó có Không gian văn hóa Việt Nam mang chủ đề “Việt Nam gấm hoa - Khát vọng vươn xa”. Đây là cách tiếp cận giúp mở rộng nội dung giới thiệu tại triển lãm, từ lĩnh vực quốc phòng sang những nét đặc trưng trong đời sống kinh tế, văn hóa và truyền thống của đất nước.

Theo thông tin được Bộ Quốc phòng công bố tại họp báo ngày 20/10/2026, Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền có diện tích khoảng 8.200 m², giới thiệu các sản phẩm kinh tế - quốc phòng tiêu biểu, sản phẩm thương hiệu quốc gia và sản phẩm làng nghề đặc trưng vùng miền. Trong khu vực này, Không gian văn hóa Việt Nam với chủ đề “Việt Nam gấm hoa - Khát vọng vươn xa” được bố trí như một điểm nhấn, góp phần giới thiệu văn hóa các vùng miền, nghệ thuật truyền thống và những giá trị đặc sắc của dân tộc.

Việc đặt các sản phẩm kinh tế - quốc phòng bên cạnh những giá trị văn hóa truyền thống tạo nên một bức tranh đa dạng về Việt Nam. Qua các sản phẩm, nghề thủ công, nét sinh hoạt và những hình thức nghệ thuật đặc trưng, khách tham quan có thêm cơ hội tiếp cận một đất nước không chỉ qua năng lực quốc phòng, mà còn qua chiều sâu văn hóa và sức sáng tạo trong đời sống.

Đây cũng là một hướng quảng bá có ý nghĩa: thay vì chỉ giới thiệu hình ảnh đất nước bằng những thông điệp khái quát, văn hóa được thể hiện thông qua những sản phẩm và trải nghiệm cụ thể. Mỗi sản phẩm làng nghề, mỗi nét văn hóa vùng miền hay một loại hình nghệ thuật truyền thống đều có thể trở thành điểm chạm giúp người xem hiểu thêm về lịch sử, phong tục và con người Việt Nam.

Đưa thông điệp hòa bình đến gần công chúng

Một điểm đáng chú ý của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 là việc dành không gian cho các hoạt động trải nghiệm, tương tác với khách tham quan. Theo thông tin tại họp báo, Khu trải nghiệm quốc phòng và trò chơi quân sự có diện tích khoảng 11.000 m², dự kiến tổ chức các hoạt động như trải nghiệm quân y, kỹ thuật đặc công, chó nghiệp vụ và bắn súng mô phỏng.

Quân khuyển trình diễn tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. Ảnh: Thạch Thảo

Bên cạnh đó, khách tham quan có thể trải nghiệm lái máy bay MiG-21, xe chiến đấu bộ binh và tàu quân sự thông qua công nghệ thực tế ảo; thưởng thức múa rối nước, tham gia trò chơi cờ tư lệnh và tìm hiểu các hình thức điêu khắc ánh sáng. Những hoạt động này được xây dựng theo hướng đa dạng hóa trải nghiệm, giúp công chúng tiếp cận các nội dung của triển lãm bằng nhiều hình thức khác nhau.

Việc mở cửa đón nhân dân tham quan miễn phí trong hai ngày 12 và 13/12/2026 cũng tạo điều kiện để triển lãm đến gần hơn với công chúng. Từ một sự kiện có tính chất chuyên ngành, triển lãm mở rộng đối tượng tiếp cận, để người dân có cơ hội trực tiếp tìm hiểu những thành tựu của công nghiệp quốc phòng, khám phá các giá trị văn hóa và tham gia những hoạt động trải nghiệm được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Ở góc độ truyền thông, đây là yếu tố có ý nghĩa bởi hình ảnh một sự kiện không chỉ được tạo nên từ những gì trưng bày, mà còn từ cách công chúng tiếp cận và cảm nhận. Khi người dân có cơ hội trực tiếp tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm, những nội dung vốn được xem là chuyên biệt có thể trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn. Các hoạt động văn hóa và trải nghiệm cũng góp phần tạo thêm không gian giao lưu giữa khách quốc tế với người dân Việt Nam.

Thông điệp hòa bình vì thế không chỉ được thể hiện qua chủ đề của triển lãm hay những phát biểu tại lễ khai mạc. Thông điệp ấy còn có thể được cảm nhận qua cách Việt Nam giới thiệu văn hóa, đón tiếp bạn bè quốc tế và tạo điều kiện để công chúng cùng tham gia vào một sự kiện quốc tế.

Triển lãm quốc phòng – Lan tỏa thông điệp hòa bình, quảng bá hình ảnh Việt Nam - Ảnh: Tuấn Huy

Văn hóa – một cách kể câu chuyện về Việt Nam

Tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 ngày 19/12/2024, khi đó trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, trọng nghĩa, trọng tình, trọng lẽ phải trong các mối quan hệ hợp tác quốc tế”. Ông cũng khẳng định Việt Nam chủ động mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc phòng nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, thể hiện sự chân thành và xây dựng lòng tin.

Trong bài phát biểu, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời đề cập đến việc chia sẻ văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giới thiệu đất nước, con người Việt Nam như một cơ hội có được từ triển lãm. Điều đó cho thấy, bên cạnh các nội dung chuyên ngành, việc quảng bá hình ảnh quốc gia và tạo điều kiện giao lưu văn hóa đã được đặt trong tổng thể ý nghĩa của sự kiện.

Tiếp nối định hướng ấy, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 mang chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”. Chủ đề này được đặt trong một không gian hoạt động đa dạng, từ trưng bày quốc phòng, giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng đến quảng bá văn hóa và tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan.

Với một sự kiện có sự tham gia của các đoàn đại biểu, doanh nghiệp và khách quốc tế, hình ảnh quốc gia đăng cai không chỉ được thể hiện qua những nội dung chính thức, mà còn qua những điều khách tham quan trực tiếp nhìn thấy, tìm hiểu và trải nghiệm. Một sản phẩm thủ công truyền thống, một tiết mục nghệ thuật hay một hoạt động giao lưu văn hóa có thể đem đến những cảm nhận cụ thể về bản sắc và đời sống của đất nước.

Tại không gian Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam dự kiến giới thiệu những thành tựu khoa học, công nghệ tiêu biểu, trong đó nổi bật là xe tăng hạng nhẹ T-1 - Ảnh: Tuấn Huy

Điều quan trọng là những giá trị ấy cần được giới thiệu bằng sự chân thực, có chọn lọc và tôn trọng chiều sâu văn hóa. Quảng bá hình ảnh Việt Nam không nhất thiết phải bắt đầu từ những thông điệp lớn. Đôi khi, sức thuyết phục lại đến từ những câu chuyện gần gũi về con người, nghề truyền thống, di sản và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng, văn hóa cũng là một phương thức tạo dựng sự thấu hiểu giữa con người với con người. Khi khách tham quan có thêm cơ hội tìm hiểu về đời sống, phong tục và nghệ thuật của quốc gia đăng cai, sự tiếp xúc không còn giới hạn trong phạm vi chuyên môn của một triển lãm quốc phòng. Những trải nghiệm ấy có thể góp phần hình thành ấn tượng tích cực và mở rộng sự quan tâm của bạn bè quốc tế đối với đất nước, con người Việt Nam.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại Sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Với việc kết hợp các hoạt động chuyên ngành cùng không gian văn hóa và trải nghiệm công chúng, sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện và yêu chuộng hòa bình.

Từ những sản phẩm quốc phòng đến các giá trị văn hóa truyền thống, từ hoạt động giao lưu chuyên ngành đến những trải nghiệm dành cho người dân, mỗi nội dung đều góp phần tạo nên diện mạo đa chiều của triển lãm. Sức lan tỏa của sự kiện vì thế không chỉ nằm ở những gì được giới thiệu trong khu trưng bày, mà còn ở khả năng đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, qua đó lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.