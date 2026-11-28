Đại diện Hợp tác xã Du lịch canh nông Đồng Nai - Đà Lạt giới thiệu các đặc sản do cơ sở sản xuất.

Được định vị là đặc sản “vua cá lăng” hồ Trị An, sản phẩm do một nhóm bạn trẻ cùng nghiên cứu, chế biến với khát vọng xây dựng thương hiệu đặc sản du lịch của Đồng Nai, đưa sản vật thành phố vươn ra thị trường cả nước và quốc tế.

Công nghệ chế biến xanh

Ý tưởng chế biến cá lăng sấy bằng năng lượng mặt trời bắt nguồn từ hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp của những người trẻ sáng lập HTX Du lịch canh nông Đồng Nai - Đà Lạt. Ông Trần Chính Nghĩa, Chủ tịch HTX kể lại: Một lần tình cờ đến khu vực hồ Trị An, tôi nhận thấy vùng sông nước rộng lớn với nhiều đảo xanh, không khí trong lành, khí hậu mát mẻ nên đã chọn nơi đây để phát triển du lịch nông nghiệp. Từ năm 2018, HTX tổ chức mô hình khu nghỉ dưỡng, vui chơi, phục vụ ẩm thực đặc sản sông nước vùng quê.

Trong quá trình gắn bó với địa phương, chúng tôi nhận thấy hồ Trị An có nhiều khu nuôi cá lồng bè với đa dạng các loại cá nước ngọt. Trong đó, cá lăng là đặc sản nổi tiếng, được nhiều du khách tìm mua để thưởng thức. Tuy nhiên, đầu ra cá lăng tươi thường xuyên biến động, có thời điểm người nuôi thua lỗ khi giá bán chỉ còn 60-70 ngàn đồng/kg.

Món ngon chế biến từ cá lăng sấy hồ Trị An.

Với mong muốn đầu tư chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ cho đặc sản này, năm 2022, HTX Du lịch canh nông Đồng Nai - Đà Lạt được thành lập với 14 thành viên, đều là người trẻ. Đến nay, HTX đã phát triển lên 19 thành viên, từng bước liên kết với người dân địa phương xây dựng mô hình du lịch canh nông gắn với chế biến sâu đặc sản lòng hồ Trị An.

Ông Trần Chính Nghĩa cho biết: Ông đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư năng lượng sạch, năng lượng mặt trời. Đây là nền tảng để HTX ứng dụng năng lượng mặt trời vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh như: vận hành tàu thuyền, thắp sáng, sinh hoạt, bảo quản và chế biến sản phẩm.

HTX Du lịch canh nông Đồng Nai - Đà Lạt hiện có nhiều sản phẩm giới thiệu ra thị trường như: cá lăng sấy, khô cá lìm kìm, gà trống thiến, rượu ngô, rượu sâm cau… Đây đều là những đặc sản được nuôi trồng, sản xuất tại địa phương. Bên cạnh phân phối qua các kênh truyền thống, HTX còn quảng bá và kinh doanh sản phẩm trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử.

Theo ông Nghĩa, cá lăng là loại cá khó sấy khô do phần mỡ và thịt nạc xen kẽ nhau. Nếu phơi nắng, mỡ cá chảy ra bao bọc phần thịt khiến nước bên trong khó thoát hết, ảnh hưởng đến khả năng bảo quản. Vì vậy, HTX đã nghiên cứu, tích hợp nhiều công nghệ vào quy trình sấy. Không khí trước khi đưa vào buồng sấy được tách nước; cá được sấy ở nhiệt độ thấp để lượng nước bên trong thịt từ từ thoát ra. Sản phẩm tiếp tục được tiệt trùng bằng ozone và xử lý bằng tia cực tím UV nhằm loại bỏ vi khuẩn, ký sinh trùng.

Ông Nghĩa khẳng định: Công nghệ sấy được HTX tự cải tiến, đặt hàng chế tạo riêng để phù hợp với đặc tính của cá lăng. Quá trình chế biến không sử dụng gia vị tẩm ướp hay chất bảo quản. Cá lăng còn sống được đưa vào sơ chế, lấy phần thịt phi lê, ngâm rửa bằng nước muối; nước rửa cuối là rượu để khử mùi tanh, sau đó đưa vào sấy bằng năng lượng mặt trời. HTX chỉ sử dụng cá còn sống để bảo đảm độ tươi ngon của nguyên liệu và chất lượng thành phẩm.

Đưa đặc sản quê ra thế giới

Đến HTX Du lịch canh nông Đồng Nai - Đà Lạt, du khách có thể trải nghiệm thiên nhiên, tìm hiểu quy trình nuôi cá và chế biến cá an toàn. Nhờ đó, du khách yên tâm thưởng thức sản phẩm tại chỗ hoặc mua đặc sản về làm quà.

Ông Trần Chính Nghĩa, Chủ tịch Hợp tác xã Du lịch canh nông Đồng Nai - Đà Lạt giới hiệu sản phẩm cá lăng sấy hồ Trị An.

Hiện mỗi tháng, HTX sản xuất khoảng 5 tấn cá lăng tươi, cho ra từ 2-3 tấn cá thành phẩm. HTX cũng đang đầu tư xưởng chế biến với công suất vài chục tấn cá/tháng. Theo ông Nghĩa, thị trường tiêu thụ cá lăng sấy còn nhiều tiềm năng. Sản phẩm được du khách Việt kiều ưa chuộng, thường xuyên đặt hàng. Đặc biệt, cá lăng sấy có nhiều triển vọng tại thị trường Halal. Một số khách hàng Hồi giáo đã đến tận xưởng chế biến tìm hiểu quy trình sản xuất xanh và đánh giá sản phẩm phù hợp với thị trường này. Đây là dòng thực phẩm dinh dưỡng, có khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của đạo Hồi.

Ông Trần Chính Nghĩa chia sẻ: Khi gắn bó với vùng quê này, chúng tôi mới nhận ra cá lăng là đặc sản có thương hiệu của vùng lòng hồ Trị An. Ngư dân nơi đây đã có nhiều đời gắn bó với nghề nuôi cá lăng, tích lũy kinh nghiệm và tạo nên chất lượng đặc trưng cho nguồn cá. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đơn vị xây dựng thương hiệu bài bản cho đặc sản này. Trong khi đó, đầu ra cá lăng tươi còn bấp bênh. Vì vậy, HTX muốn đầu tư chế biến sâu, góp phần duy trì nghề nuôi cá, nâng cao giá trị sản phẩm.

Chúng tôi mong muốn chung tay kiến tạo di sản gắn với câu chuyện “vua cá lăng” hồ Trị An, từ nghề nuôi cá đã tồn tại qua nhiều thế hệ và nổi tiếng ở nhiều nơi. Mục tiêu là xây dựng mô hình liên kết, bao tiêu cá lăng của người nuôi trên lòng hồ Trị An, gắn với câu chuyện cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân và giới thiệu bản sắc văn hóa vùng hồ.

Theo ông Nghĩa, giá trị của cá lăng sấy không chỉ ở công nghệ chế biến xanh, tuần hoàn mà còn ở đội ngũ thực hiện. Các thành viên HTX đều là những người trẻ, có thế mạnh riêng về kỹ thuật sơ chế, chế biến, marketing, thiết kế bao bì và nhãn hàng. Họ cùng kết nối bởi tâm huyết xây dựng thương hiệu đặc sản “vua cá lăng” hồ Trị An.

Đến nay, HTX đã hoàn thiện công nghệ, quy trình chế biến và đầu tư bao bì theo hướng quà tặng đặc sản cao cấp, sản phẩm du lịch của Đồng Nai, hướng đến thị trường trong nước và quốc tế.