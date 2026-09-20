Rạng sáng 16-9, khi nghe tiếng hô “cháy”, anh Vàng Mí Lử, nhân viên một quán bia sát căn nhà xảy ra vụ cháy ở phường Tây Hồ (TP Hà Nội) cùng một số đồng nghiệp bật dậy chạy ra ngoài. Khói đen cuồn cuộn tràn ra từ căn nhà bên cạnh, mùi khét nồng nặc. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, “tôi và mọi người lúc đó chỉ nghĩ phải tìm cách cứu người”, Lử kể.

Cùng người dân xung quanh, nhóm của Lử tìm bình chữa cháy, thang rồi tìm cách tiếp cận căn nhà. Phía trước căn nhà không thể vào sâu vì lửa đã bao trùm nhiều tầng, khói dày đặc. Họ quay sang phía mái tôn của quán bia, hy vọng có thể tiếp cận những người đang mắc kẹt từ phía sau. Từ tầng 4, tiếng kêu cứu liên tục vọng xuống. Lử nhận ra đó là con trai chủ nhà.

Bên cạnh còn có một phụ nữ và một trẻ nhỏ đang đứng chờ phía cửa sổ. Khoảng cách từ mái tôn lên cửa sổ tầng 4 khá xa. Trong tình thế cấp bách, những thùng bia loại 30 lít được xếp chồng lên nhau làm điểm kê. Người bắc thang, người giữ phía dưới, người tìm cách tiếp cận cửa sổ. Người phụ nữ và cháu nhỏ được đưa xuống mái tôn an toàn. Người đàn ông còn lại bám vào dây điều hòa bên ngoài căn nhà, từ từ tụt xuống. Những người được cứu có người gần như kiệt sức, thậm chí ngất xỉu. Con trai chủ nhà bị bỏng do sức nóng của lửa.

Nhắc lại những phút giây ấy, điều anh Lử nhớ nhất là khoảnh khắc nhìn thấy những người mắc kẹt lần lượt được đưa xuống an toàn. Mọi thứ đã diễn ra theo tuần tự của một phản xạ tự nhiên, vô điều kiện. Đó là phản xạ của lương tri, của tình người. Vụ cháy ở Tây Hồ để lại một mất mát không thể bù đắp. Nhưng giữa đau thương ấy, câu chuyện về những người dân và nhân viên trẻ tuổi ở quán bia tìm cách cứu người vẫn là một điều đáng được nhắc lại. Bởi trong những thời khắc khắc nghiệt nhất, chính tình người là thứ khiến họ không đứng ngoài. Và, một bàn tay đưa ra đúng lúc đã mở đường sống cho người khác.