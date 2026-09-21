Công an TP. Hồ Chí Minh bắt 'Hoàng NATO', triệt phá 8 đường dây ma túy lớn

Đối tượng Hoàng NATO. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) ra thông báo về vụ khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn, tức “Hoàng NATO”, đối tượng giang hồ cộm cán, sinh năm 1983, hiện ngụ tại Phường Gia Định.

Tiếp tục truy xét “lần theo dòng chảy ma túy”, lực lượng công an đã phát hiện, triệt phá 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng. Trong số này có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, năm đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và bốn đối tượng Đài Loan, hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong Chuyên án. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Trong 10 ngày đêm liên tục, công an đã nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả đầu mối thông tin, dù là nhỏ nhất, để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng liên quan. Công tác tổ chức truy xét, bắt giữ được thực hiện đồng bộ, song song với thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm tiến độ điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young, sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc; Phạm Phương Anh, sinh năm 1999, hiện ngụ tại tỉnh An Giang; Phạm Tài Vinh, sinh năm 2002, hiện ngụ tại tỉnh Quảng Trị; Lê Đăng Khoa, sinh năm 1994, hiện ngụ tại Phường Bảy Hiền; Giang Quốc Khánh, sinh năm 2000, hiện ngụ tại Phường Phú Định; Phạm Minh Sang, sinh năm 1992, hiện ngụ tại Phường Tân Hưng và Nguyễn Thành Quốc, sinh năm 1996, hiện ngụ tại Phường Tân Sơn Nhất cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lê Đăng Khoa. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn./.

Tang vật của vụ án. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)