Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt 126 đối tượng liên quan 8 đường dây ma túy

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong số này, các lực lượng đã bắt giữ Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato” giang hồ cộm cán; sinh năm 1983; hiện ngụ tại: phường Gia Định) và nhiều đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng Đài Loan (Trung Quốc).

Quá trình đấu tranh không chỉ tập trung vào các đối tượng, đầu mối ma túy đã được nhận diện mà còn nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan.

Đối tượng Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato”). (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (sinh năm 1999; hiện ngụ tại tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (sinh năm 2002; hiện ngụ tại tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (sinh năm 1994; hiện ngụ tại phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (sinh năm 2000; hiện ngụ tại phường Phú Định), Phạm Minh Sang (sinh năm 1992; hiện ngụ tại phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (sinh năm 1996; hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu, liên quan hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Một đối tượng trong đường dây và tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kết quả đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, xử lý các đối tượng tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong duy trì thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.