Khởi tố 2 giám đốc công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Nhật Trường (SN 1978), là Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang (địa chỉ tại P36- 60 Trần Bạch Đằng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và bị can Thái Huy Phong, (SN 1976), là Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát (địa chỉ tại số 60, đường số 72, phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra xác định, cả hai bị can Phong và Trường đều thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực tế không hoạt động theo các ngành, nghề đã đăng ký, chủ yếu thực hiện việc “chạy xin đầu tư dự án” và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại địa bàn huyện Giang Thành, huyện Kiên Lương và huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc xã Giang Thành, xã Kiên Lương và xã Hòn Đất, tỉnh An Giang).

Trường bàn bạc với Phong về khả năng xin chủ trương thực hiện các dự án để ký hợp đồng dịch vụ, thu tiền. Phong cho Trường biết bản thân có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Phong yêu cầu Trường trước khi ký hợp đồng phải gửi sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, Phong thông báo cho Trường biết các thửa đất có thể xin được chủ trương. Tin tưởng Phong, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 bị hại để thực hiện việc “xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn”. Tuy nhiên, trên thực tế, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký.

Bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 13 tỷ đồng, sau đó cùng nhau chia tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân. Với hành vi trên, Phong và Trường bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.