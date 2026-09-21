Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội, 5 người mắc kẹt

Khoảng 8h30 ngày 21/9, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng 2 căn nhà 4 tầng số 24 phố Trần Vỹ (Hà Nội). Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa phát triển mạnh, kèm theo khói đen bao phủ các khu vực bên trong căn nhà.

Người dân lập tức sử dụng các nguồn nước tại chỗ, tổ chức phun nước vào khu vực cháy ở cả phía trước và phía sau căn nhà, góp phần hạn chế sự phát triển của ngọn lửa và hỗ trợ lực lượng chức năng khi tiếp cận hiện trường.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm, tiếp cận những người đang mắc kẹt bên trong.

Nạn nhân mắc kẹt được đưa đi cấp cứu.

Trong điều kiện khói bao phủ, nhiệt độ cao, lực lượng làm nhiệm vụ từng bước tiếp cận khu vực có người mắc kẹt. Ngay sau đó, 5 người mắc kẹt lần lượt được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức xử lý hiện trường, đồng thời xác minh nguyên nhân và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

5 ngày trước, tại Hà Nội xảy ra vụ cháy thảm khốc khiến 5 người tử vong. Nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà cao 4 tầng tại số 2B, ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng.

Khoảng 2h, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát ra ngoài, còn người mắc kẹt bên trong. Đến 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó 15 phút.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.