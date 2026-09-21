Truy tìm tung tích nạn nhân tử vong dưới chân cầu Thủ Thiêm

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh vụ “Chết người chưa rõ nguyên nhân” phát hiện 20h30 ngày 20/9 tại bờ sông Sài Gòn dưới chân cầu Thủ Thiêm, khu phố 27, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh.

Tử thi nữ giới phát hiện tại bờ sông Sài Gòn dưới chân cầu Thủ Thiêm.

Nạn nhân có các đặc điểm tử thi là nữ giới khoảng 25-35 tuổi, đã phân hủy nặng không còn nhận dạng được, các ngón tay đã thối rữa không còn lấy được vân tay, tử thi mặc quần dài màu đen và áo sơ mi ca rô đen trắng dài tay bên ngoài; bên trong mặc áo bông màu đen có hình bông hoa trên áo màu đỏ trắng xanh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, người dân thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Nếu phát hiện được nhân thân, lai lịch hoặc người nhà của nạn nhân trên, thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ: 09 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh (số điện thoại: 0962424265 gặp đồng chí Phan Hoàng Phú, Đội 3, Phòng PC01) để liên hệ giải quyết.