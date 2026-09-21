Hải quan phát hiện hơn 800 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm, Cục Hải quan đã tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu.

Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy kiểm đếm hàng vi phạm

Trong bối cảnh Tết Trung thu năm 2026 đang đến gần, nhu cầu mua sắm thực phẩm tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng tình trạng bánh kẹo, thực phẩm trôi nổi, nhập lậu. Lực lượng Hải quan đã triển khai đồng bộ các kế hoạch kiểm soát, tập trung kiểm tra, giám sát thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thu giữ hơn 700 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Tại Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Chi cục Hải quan Khu vực VII đã phát hiện hai vụ vận chuyển thu giữ hơn 700 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc trong khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cụ thể:

Cụ thể, ngày 11/9/2026, lực lượng Hải quan phát hiện 389 kg thực phẩm các loại (bao gồm: 140 kg lạp xưởng đông lạnh; 90 kg xúc xích đông lạnh; 79kg thịt xiên đông lạnh; 80kg trứng non đông lạnh). Toàn bộ số hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; các mặt hàng đông lạnh đã có dấu hiệu rã đông.

Trước đó, ngày 24/8/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 352 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc (gồm 160 kg lạp xưởng đông lạnh; 100 kg xúc xích đông lạnh và 92kg thịt xiên đông lạnh). Hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; các mặt hàng đông lạnh đã rã đông.

Thực phẩm đông lạnh và tam thất bị mốc giấu trong hộp carton

Tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, ngày 10/9/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Chi cục Hải quan khu vực XVI chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phát hiện một đối tượng cư trú trên địa bàn vận chuyển 77 kg lạp xưởng đông lạnh; 27kg tam thất .

Số hàng hóa được giấu trong hộp carton, kéo trên xe kéo bằng tay qua luồng nhập cảnh. Trong đó, tam thất là củ khô đang trong tình trạng bị mốc. Toàn bộ hàng hóa không có nhãn mác, không có giấy tờ hợp pháp.

Các vụ việc đã được lực lượng Hải quan lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.