Bắt “Hoàng Nato”, triệt phá 8 đường dây ma túy, xử lý 126 đối tượng

Các đối tượng và tang vật là ma tuý bi bắt giữ.

Qua truy xét, lực lượng Công an tiếp tục làm rõ, chặt đứt 8 đường dây ma túy, bắt và xử lý 126 đối tượng liên quan.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP.HCM về đổi mới tư duy lãnh đạo, phòng ngừa, quản lý đối tượng, điều tra và ứng dụng công nghệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung lực lượng đấu tranh, khám phá chuyên án.

Di lý các đối tượng trong chuyên án.

Sau khi bắt Dương Minh Tuấn, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét, “lần theo dòng chảy ma túy”, nhanh chóng xác minh và mở rộng điều tra các đầu mối liên quan. Trong 10 ngày đêm liên tục, mọi thông tin, kể cả những manh mối nhỏ nhất, đều được tập trung xác minh nhằm làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng có liên quan.

Quá trình đấu tranh được triển khai đồng bộ. Việc truy xét, bắt giữ các đối tượng mới được thực hiện song song với thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với những người đã bị bắt giữ, bảo đảm tiến độ điều tra và yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng cộm cám trong đường dây Dương Minh Tuấn (SN 1983, còn gọi “Hoàng Nato”)

Kết quả điều tra xác định nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002, ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994, ngụ phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000, ngụ phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992, ngụ phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu.

Các đường dây này liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Cơ quan Công an đã bắt và xử lý 126 đối tượng, trong đó có những người tự xưng là giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng người Đài Loan.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Các đối tượng trong chuyên án

Theo Công an TP.HCM, các chất ma túy được các đối tượng đưa vào những sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, dễ cất giấu, hình thức gần giống thuốc lá điện tử thông thường. Đây là nguy cơ ma túy len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Việc khám phá thành công chuyên án, đồng thời truy xét, xử lý các đối tượng hoạt động cả ngoài đời thực và trên không gian mạng, tiếp tục thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Kết quả này góp phần giữ vững an ninh, trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Bắt “Hoàng Nato”, triệt phá 8 đường dây ma túy, xử lý 126 đối tượng