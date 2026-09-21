Lá thư nghĩa tình!
Ngày 20-9, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an TP Đà Nẵng) cho biết, anh Phạm Ngọc Duy (trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đã gửi thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng chức năng khi kịp thời khống chế sự cố cháy xảy ra tại nhà mình.
Trước đó, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 nhận tin báo về vụ cháy tại nhà dân nói trên, đã điều động lực lượng và phương tiện khẩn trương đến hiện trường, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu tối đa rủi ro mất mát tài sản cho chủ nhà.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/la-thu-nghia-tinh-post358239.html