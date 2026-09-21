Lá thư nghĩa tình!

Thư cảm ơn của anh Duy gửi Đội Chữa cháy và CNCH KV4.

Trước đó, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 nhận tin báo về vụ cháy tại nhà dân nói trên, đã điều động lực lượng và phương tiện khẩn trương đến hiện trường, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu tối đa rủi ro mất mát tài sản cho chủ nhà.