Giả mạo văn bản, con dấu bệnh viện để mời thầu, chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện thủ đoạn giả mạo văn bản, con dấu của một số cơ sở y tế như Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đa khoa thành phố nhằm tạo lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin qua mạng xã hội, tự xưng là lãnh đạo, cán bộ bệnh viện để tiếp cận doanh nghiệp. Sau đó, chúng đưa ra lời mời tham gia thi công các gói thầu sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hoặc cung cấp trang thiết bị y tế.

Để doanh nghiệp tin tưởng, các đối tượng gửi văn bản giả có số hiệu, ngày tháng, chữ ký và con dấu của bệnh viện. Thậm chí, chúng còn lập các trang mạng xã hội mạo danh cơ sở y tế, đăng tải thông tin sai sự thật nhằm tạo vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo.

Khi doanh nghiệp tin tưởng và nộp hồ sơ, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí thẩm định hồ sơ hoặc phí bảo lãnh vào tài khoản cá nhân. Sau khi nhận được tiền, chúng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở y tế và tình hình an ninh, trật tự.

Trước thủ đoạn trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức và người dân nâng cao cảnh giác. Các hoạt động mời thầu, mua sắm công của bệnh viện được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các kênh thông tin chính thức, không thực hiện thông qua thỏa thuận cá nhân.

Khi nhận được văn bản mời thầu hoặc đề nghị hợp tác có dấu hiệu nghi vấn, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ trực tiếp với bệnh viện để kiểm tra, xác minh thông tin. Đặc biệt, không chuyển tiền đặt cọc, phí thẩm định, phí bảo lãnh hoặc các khoản tiền liên quan vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ tính pháp lý của giao dịch.