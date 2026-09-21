Xác minh vụ học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trước cổng trường

Trường THCS Trần Phú. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Công an phường Long Đức (tỉnh Vĩnh Long) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ một học sinh lớp 8 bị nhóm học sinh lớp 9 dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh tại cổng trường THCS Trần Phú.

Sự việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 19/9 tại khu vực cổng trường THCS Trần Phú. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, em P.H.T., V.N.N., T.T.T. (14 tuổi, học sinh lớp 9 của trường THCS Trần Phú) và T.B.K. (14 tuổi, đã nghỉ học) đã vây đánh em H.H.T. (13 tuổi, học sinh lớp 8/4, cùng trường).

Nhóm này đã dùng tay, chân và mũ bảo hiểm tấn công H.H.T., khiến em bị thương. Nạn nhân hiện được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Trước đó, trong quá trình rà soát thông tin trên mạng xã hội ngày 19/9, Công an phường Long Đức phát hiện hai tài khoản Facebook "DV Đi Chợ Thuê" và "Tuyền nè" đăng video, bài viết phản ánh vụ việc. Công an sau đó xác minh, làm việc với những người liên quan.

Hai chủ tài khoản đăng tải thông tin gồm anh H.C.T. (42 tuổi, trú khóm Long Đại, phường Long Đức) và chị H.T.N.T. (30 tuổi, trú xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh), mẹ của H.H.T..

Chị T. cho biết đăng video với mục đích kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ để cơ quan chức năng sớm vào cuộc. Trong khi đó, anh T. cho biết đăng video do bức xúc khi chứng kiến vụ việc. Sau khi được giải thích các quy định pháp luật liên quan, cả hai đã tự nguyện gỡ bài đăng và cam kết không tái phạm.

Hiện, Công an phường Long Đức phối hợp ban giám hiệu trường THCS Trần Phú mời phụ huynh, các học sinh liên quan và những người có liên quan làm việc, lập hồ sơ để xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật và quy chế giáo dục.