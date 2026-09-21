Xúc phạm hàng xóm trên Facebook, một phụ nữ ở Gia Lai bị phạt 12,5 triệu đồng

Công an xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) thông tin, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với chị N.T.T. (Sinh năm 1989, trú tại xã Đức Cơ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên không gian mạng.

Chị N.T.T tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an xã Đức Cơ)

Trước đó, Công an xã Đức Cơ tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.H. (Sinh năm 1979, cùng trú tại xã Đức Cơ) về việc bị chị T. đăng bài viết trên mạng xã hội Facebook chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của chị và các thành viên trong gia đình.

Theo chị H., nguyên nhân sự việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ do hiểu nhầm trong cuộc sống hàng ngày. Dù phía bị hại đã yêu cầu gỡ bỏ, chị T. vẫn cố tình giữ nguyên bài viết trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và đời sống của gia đình nạn nhân.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Cơ đã triệu tập chị N.T,T. đến làm việc, đồng thời tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của pháp luật về văn hóa ứng xử và trách nhiệm pháp lý khi tham gia không gian mạng.

Sau khi làm việc với lực lượng chức năng, chị T. đã nhận thức được sai phạm, chủ động gỡ bỏ bài viết vi phạm, trực tiếp xin lỗi gia đình chị H. và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Công an xã Đức Cơ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với chị T. theo quy định.

Trên thực tế, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, rất nhiều người đã cố ý đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm bôi xấu danh dự, nhân phẩm người khác. Điều này xâm phạm nghiệm trọng đến quyền được bảo vệ danh dự nhân phẩm của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: 1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.Theo đó, tùy vào nội dung của lời nói xấu là gì, mức độ ảnh hưởng ra sao mà người thực hiện có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này, để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân, người bị nói xấu có thể khai báo, tố giác với cơ quan Công an nơi cư trú về vụ việc này kèm theo những chứng cứ chứng minh để cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc.