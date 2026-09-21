Hải quan liên tiếp bắt giữ hơn 800 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại biên giới phía Bắc

Trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, bánh kẹo và hàng hóa phục vụ Tết Trung thu năm 2026 gia tăng, lực lượng Hải quan tại các tuyến biên giới phía Bắc đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc thâm nhập thị trường nội địa.

Theo Thông tin báo chí số 75 ngày 18/9/2026 của Cục Hải quan, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp tại Lào Cai và Tuyên Quang.

Hơn 700 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc bị phát hiện tại Lào Cai

Tại Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII đã phát hiện hai vụ việc, thu giữ tổng cộng 741 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện lô thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới phía Bắc. Ảnh: Cục Hải quan.

Cụ thể, ngày 11/9/2026, lực lượng chức năng phát hiện 389 kg thực phẩm các loại tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Số hàng hóa gồm 140 kg lạp xưởng đông lạnh, 90 kg xúc xích đông lạnh, 79 kg thịt xiên đông lạnh và 80 kg trứng non đông lạnh.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa trên không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Theo cơ quan Hải quan, các mặt hàng đông lạnh đã có dấu hiệu rã đông.

Trước đó, ngày 24/8/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp tục phát hiện 352 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, gồm 160 kg lạp xưởng đông lạnh, 100 kg xúc xích đông lạnh và 92 kg thịt xiên đông lạnh.

Số hàng hóa này cũng không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và đã có tình trạng rã đông.

Việc các loại thực phẩm đông lạnh được vận chuyển, tập kết nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đặt ra nguy cơ đối với công tác kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao trước Tết Trung thu.

Phát hiện lạp xưởng và tam thất không nhãn mác tại Tuyên Quang

Cũng trong đợt kiểm tra, ngày 10/9/2026, tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phát hiện một đối tượng cư trú trên địa bàn vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp.

Nhiều sản phẩm thực phẩm đóng gói có chữ Trung Quốc được lực lượng chức năng phát hiện trong các lô hàng không có giấy tờ hợp pháp. Ảnh: Cục Hải quan.

Tang vật gồm 77 kg lạp xưởng đông lạnh và 27 kg tam thất, trong đó tam thất là củ khô đang trong tình trạng bị mốc.

Số hàng hóa trên không có nhãn mác, không có giấy tờ hợp pháp và được giấu trong các hộp carton kéo bằng xe kéo tay qua luồng nhập cảnh.

Như vậy, tính theo số lượng được Cục Hải quan công bố trong 3 vụ việc, tổng khối lượng hàng hóa bị phát hiện, tạm giữ lên tới 845 kg.

Toàn bộ tang vật thực phẩm và hàng hóa vi phạm được tập kết để kiểm đếm, xác minh và xử lý theo quy định. Ảnh: Cục Hải quan.

Các vụ việc đã được lực lượng Hải quan lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Siết kiểm soát nguồn thực phẩm trước sức ép thị trường

Theo Cục Hải quan, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát được thực hiện trong bối cảnh Tết Trung thu năm 2026 đang đến gần, nhu cầu mua sắm thực phẩm tăng cao, kéo theo nguy cơ bánh kẹo, thực phẩm trôi nổi và hàng nhập lậu gia tăng.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan cho biết đã tăng cường kiểm soát, siết chặt kiểm tra, giám sát đối với thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm; đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Những vụ việc liên tiếp được phát hiện tại các tuyến biên giới cho thấy công tác kiểm soát hàng hóa nhập khẩu có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc đi sâu vào thị trường nội địa.

Đặc biệt, với các sản phẩm đông lạnh như lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên, trứng non..., việc không xác định được nguồn gốc và điều kiện bảo quản là yếu tố cần được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ trước khi đưa ra kết luận về chất lượng, an toàn của sản phẩm.

Từ góc độ thị trường, kiểm soát chặt nguồn hàng ngay từ khu vực cửa khẩu không chỉ góp phần ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại mà còn tạo hàng rào bảo vệ người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm hợp pháp.

Cục Hải quan nhận định, việc liên tiếp phát hiện các vụ thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm và tác động tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời khẳng định sự quyết liệt của lực lượng Hải quan trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới và ổn định thị trường nội địa.

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm bước vào giai đoạn cao điểm tiêu dùng, việc kiểm soát từ cửa khẩu, xác minh nguồn gốc, điều kiện bảo quản và xử lý nghiêm hàng hóa vi phạm sẽ là những khâu quan trọng để hạn chế nguy cơ hàng không rõ nguồn gốc tiếp cận người tiêu dùng.