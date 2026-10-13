Phá sòng bạc lộ 'ổ đề'
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 8-10, Công an phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) bắt quả tang Đ.H.Đ (2001), Đ.T.T (1977), N.V.C.Đ (1983,cùng trú tỉnh Kiên Giang) và N.V.M (1971), P.M.H (1962, cùng trú phường Phước Hội) có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền; thu giữ hơn 2,7 triệu đồng.
Mở rộng xác minh từ các thiết bị điện tử thu giữ, Công an phường phát hiện P.M.H. và B.Đ.D. (1991); N.D.Q. (1988, cùng trú phường La Gi, Lâm Đồng) có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề với tổng số tiền giao dịch hơn 7 triệu đồng. Hiện Công an phường Phước Hội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/pha-song-bac-lo-o-de-post359353.html