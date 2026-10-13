Triệu tập 8 thanh thiếu niên lạng lách, chạy xe tốc độ cao

Ngày 13/10, Công an phường Từ Liêm cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội xác minh, truy xét nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực sân vận động Mỹ Đình vào rạng sáng 12/10/2026.

Qua công tác xác minh, lực lượng Công an đã triệu tập 8 đối tượng liên quan để làm rõ hành vi tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Các đối tượng chạy xe tốc độ cao, lạng lách quanh sân Mỹ Đình.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do xem những nội dung trên mạng xã hội TikTok liên quan đến việc tụ tập, đua xe tại khu vực sân vận động Mỹ Đình nên đã rủ nhau đi xe máy từ khu vực xã Vân Canh đến đây.

Khi đến nơi, nhóm này nhập vào một nhóm khoảng hơn 10 xe máy, trong đó có trường hợp chở 2-3 người trên một xe. Các đối tượng điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, di chuyển nhiều vòng trên các tuyến đường trước sân vận động Mỹ Đình, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Danh tính 8 đối tượng được xác định gồm: Vũ Biên Cương (SN 2008), Ngô Quốc Khánh (SN 2007), Vũ Hữu Đô (SN 2009), Trần Mạnh Hùng (SN 2005), Vũ Phúc Nam (SN 2005), Vũ Văn Hoàng (SN 2007), cùng trú tại xã Nam Thanh Miện, TP. Hải Phòng; Phan Thế Quang (SN 2011), trú tại phường Nghĩa Đô và Đào Gia Huy (SN 2012), trú tại khu tập thể Đồng Xa, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội xác minh, truy xét những người có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là trong việc sử dụng mạng xã hội; kịp thời ngăn chặn việc tham gia các hội, nhóm cổ súy đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, cổ vũ các hành vi vi phạm; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các trường hợp tụ tập, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.