Phú Thọ: Cháy âm ỉ ở bãi rác Núi Bông, phường Vĩnh Phúc huy động lực lượng xử lý

Lực lượng chức năng xử lý các điểm cháy âm ỉ và ngăn cháy lan tại bãi rác tạm Núi Bông.

Ngày 13/10, đại diện UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai biện pháp chữa cháy tại bãi rác tạm khu vực Núi Bông.

Đám cháy cơ bản được khống chế vào sáng sớm nhưng sau đó bùng phát trở lại do các điểm cháy âm ỉ bên trong.

Trước đó, tối 12/10, ngay sau khi nhận tin báo, ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc đã đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy, xử lý sự cố.

Công an phường phối hợp với Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Vĩnh Yên thuộc Phòng PC07 cùng các đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng dập lửa.

Lực lượng chức năng được huy động để xử lý đám cháy.

Đến khoảng 5h ngày 13/10, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khoảng 7h cùng ngày, lửa bùng phát trở lại. Tình trạng cháy âm ỉ bên trong các lớp rác, cùng thời tiết hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan ra khu vực xung quanh.

Theo Công an phường, diện tích khu vực cháy ước tính khoảng 500 đến 600m2. Bãi rác rộng, đường vào khu vực cháy khó khăn khiến việc tiếp cận, xử lý các điểm cháy cần có thêm phương tiện chuyên dụng và giải pháp phù hợp.

Địa phương huy động phương tiện xử lý dứt điểm các điểm cháy âm ỉ.

Chiều 13/10, ông Hoàng Đình Thuật, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị triển khai biện pháp xử lý.

Hội nghị có đại diện Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng lực lượng chữa cháy và các đơn vị liên quan.

Giải pháp được tập trung thảo luận là huy động máy xúc đào, lật đảo các lớp rác để lực lượng chữa cháy tiếp cận, xử lý những điểm cháy âm ỉ; đồng thời tạo đường băng ngăn cháy, khoanh vùng, cô lập khu vực cháy; bố trí xe chữa cháy, xe chở nước phục vụ dập lửa và làm mát, hạn chế nguy cơ tái phát.

UBND phường yêu cầu lực lượng chữa cháy phối hợp với Công an phường duy trì nhân lực, phương tiện tại hiện trường, theo dõi sát diễn biến để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân được huy động hỗ trợ khi cần thiết. Việc kiểm soát người ra vào cũng được tăng cường, không để người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Phường Vĩnh Phúc họp bàn phương án xử lý dứt điểm vụ cháy.

Cùng với chữa cháy, phường giao bộ phận chuyên môn phụ trách nông nghiệp và môi trường phối hợp đánh giá các vấn đề môi trường phát sinh, tham mưu biện pháp xử lý. Phương án lâu dài đối với bãi rác cũng được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất, bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Hoàng Đình Thuật yêu cầu ưu tiên huy động nhân lực, máy móc, trang thiết bị phục vụ chữa cháy; kịp thời xử lý các điểm cháy âm ỉ, không để lửa lan rộng, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

UBND phường Vĩnh Phúc khuyến cáo người dân không tự ý đến khu vực xảy ra cháy hoặc nơi có cảnh báo nguy hiểm, chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ. Khi phát hiện khói, lửa hoặc dấu hiệu cháy bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý.