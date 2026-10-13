Bắt giữ khẩn cấp 10 người ở Đồng Nai liên quan loạt phim ngắn cổ xúy lối sống 'giang hồ'

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đồng Nai đã ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 10 người. Trong số này có Đào Ngọc Giàu (sinh năm - SN 1993, thường gọi “Cọp đen”, ngụ phường Phước Tân), Nguyễn Hoàng Việt (SN 1982, thường gọi “Việt Nguyễn”, ngụ phường Tam Hiệp, cùng TP Đồng Nai) và Diệp Quốc Tuấn (SN 1987, thường gọi “Diệp Tuấn”, quê tỉnh Vĩnh Long).

Những người còn lại gồm Nguyễn Thành Dũng (SN 1983), Đỗ Viên Mãn (SN 1988), Nguyễn Duy Huynh (SN 2001), Nguyễn Quốc Lâm (SN 1993), Lương Trần Tuấn Anh (SN 1989), Trương Tấn Quang (SN 1965) và Nguyễn Xuân Nhân (SN 1988). Liên quan vụ việc, Nguyễn Văn Việt (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ trong một vụ án khác.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm sản xuất, phát tán loạt phim ngắn thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ. Cơ quan công an xác định các phim có nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, cổ xúy bạo lực, lối sống “giang hồ”, coi thường pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Bộ Công an tập trung đấu tranh, làm rõ. Ngoài nhóm nêu trên, cơ quan công an xác định khoảng 20 người khác tham gia làm diễn viên, hậu cần.

Ngày 12/10, Công an TP Đồng Nai thành lập 15 tổ công tác, huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc Bộ Công an đồng loạt triển khai bắt giữ 10 người. Những người này tham gia các khâu đạo diễn, viết kịch bản, chỉ đạo võ thuật, quay phim hành động và diễn xuất. Lực lượng chức năng đồng thời khám xét khẩn cấp bốn địa điểm là nơi ở, nơi làm việc và nơi được sử dụng làm bối cảnh phim.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019, Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Diệp Quốc Tuấn và Trần Văn Ân (đã chết, từng ngụ phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai) bàn bạc, xây dựng kịch bản, mời nhiều người tham gia sản xuất phim ngắn. Theo cơ quan công an, mục đích của nhóm là thu hút lượt xem, lượt thích, kiếm tiền từ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời gây dựng hình ảnh “giang hồ mạng”.

Công an TP Đồng Nai cho biết các phim sử dụng nhiều lời thoại thô tục, phản cảm, có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm; mô tả việc tranh giành địa bàn bảo kê, đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm. Nhóm sử dụng đạo cụ như gậy, súng, dao tự chế trong các cảnh bạo lực, sau đó đăng tải phim và chia sẻ đường dẫn qua nhiều tài khoản mạng xã hội để tăng độ lan truyền.

Theo thống kê bước đầu của cơ quan công an, nhóm đã thu lợi khoảng 1.500–2.000 USD từ các nền tảng mạng xã hội. Việc sản xuất, phổ biến phim trên không gian mạng của nhóm đang được làm rõ cùng các dấu hiệu vi phạm liên quan.

Công an TP Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.