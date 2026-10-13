Ninh Bình thu hồi 90 phù hiệu xe kinh doanh vận tải do vi phạm điều lệ hợp tác xã

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Vận tải, phương tiện và người lái, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình nhận được văn bản của các đơn vị vận tải về việc mất phù hiệu và ngừng khai thác phương tiện.

Một số phương tiện bị mất phù hiệu, số khác vi phạm điều lệ, quy chế của hợp tác xã.

Cụ thể, Hợp tác xã (HTX) vận tải Tràng An có Công văn số 05102026/CV-TA ngày 5/10/2026; Công ty TNHH Thành Tiến có Thông báo số 09.09/TB-CTY ngày 8/10/2026; HTX vận tải Hoa Lư Ninh Bình có Thông báo số 115/TBN-HTX ngày 8/10/2026 và HTX vận tải Bình Minh có Thông báo số 298/NKD-HTX ngày 6/10/2026.

Theo nội dung các văn bản, một số phương tiện bị mất phù hiệu, số khác vi phạm điều lệ, quy chế của hợp tác xã, đã thanh lý hợp đồng và chuyển về địa phương khác nhưng đơn vị không thu hồi được phù hiệu để trả lại Sở Xây dựng.

Để tránh tình trạng các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu vẫn còn thời hạn trên giấy tờ để tham gia kinh doanh vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo 90 phù hiệu đã cấp cho các phương tiện không còn giá trị sử dụng và không thuộc phạm vi quản lý của Sở kể từ ngày thông báo có hiệu lực.

Trong đó, HTX vận tải Tràng An có 1 phù hiệu, Công ty TNHH Thành Tiến có 1 phù hiệu; HTX vận tải Hoa Lư Ninh Bình có 9 phù hiệu và HTX vận tải Bình Minh có 79 phù hiệu.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan không đưa những phương tiện nêu trên vào hoạt động kinh doanh vận tải. Trường hợp có nhu cầu tiếp tục khai thác, các đơn vị phải thực hiện thủ tục cấp lại phù hiệu theo khoản 7, Điều 23, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ.

Phòng Vận tải, phương tiện và người lái được giao chuyển trạng thái các phù hiệu sang "Hết hiệu lực", đồng thời cập nhật lên hệ thống nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ thuộc Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng cũng đề nghị cơ quan chức năng tại các tỉnh, thành phố phối hợp quản lý, tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng các phù hiệu trên để kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

Tiến Anh