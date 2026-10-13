Phá đường dây lừa đặt resort 5 sao tại Phú Quốc, giao dịch trên 6.000 tỷ đồng

Trước đó, vào tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang phát hiện nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, lập nhiều trang mạng xã hội, website giả mạo các khách sạn, resort 5 sao tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo khách hàng có nhu cầu đặt phòng.

Các đối tượng chạy quảng cáo, mua lượt tương tác ảo nhằm tạo vỏ bọc uy tín, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đặt cọc.

Công an tỉnh An Giang thông tin kết quả triệt phá đường dây lừa đặt khách sạn, resort. Ảnh: CACC

Các đối tượng còn thành lập “doanh nghiệp ma”, mở tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân công ty để tạo lòng tin, khiến bị hại tin tưởng chuyển tiền.

Thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp kết hợp giả mạo thông tin trên không gian mạng gây khó khăn cho người dân trong việc nhận diện, kiểm chứng dịch vụ.

Sau khi nhận tiền của người bị hại, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra mở rộng, Ban chuyên án xác định 17 trong số 60 bị hại đã chuyển tổng số hàng tỷ đồng vào tài khoản đứng tên Công ty KOKOSA.

Ngoài giả mạo dịch vụ đặt phòng, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác như thu học phí, bán bảo hiểm và chương trình “phi công nhí”.

Ngày 10/7, Ban chuyên án tổ chức phá án, bắt giữ 4 đối tượng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam hoặc tạm giữ 11 đối tượng, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của những người khác có liên quan.

Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 đối tượng khác, rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số tiền giao dịch luân chuyển trên 6.000 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh An Giang, việc triệt phá đường dây lừa đảo góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, du khách và doanh nghiệp, giữ gìn môi trường du lịch an toàn, lành mạnh tại đặc khu Phú Quốc.