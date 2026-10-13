Bắt thành công tội phạm truy nã Nguyễn Thị Thúy SN 1989

Ngày 13/10/2026, Công an thành phố Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an xã Quang Minh, thành phố Hà Nội xác minh, truy tìm và bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1989, trú tại khu Cái Rồng, đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh). Thúy chính là đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” sau hơn một năm lẩn trốn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/9/2025, Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1997; trú tại thôn 7, đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1989; trú tại thôn Đông Hợp, đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh) đã góp tiền mua ma túy đá thông qua Nguyễn Thị Thúy. Sau khi mua ma túy, các đối tượng cùng sử dụng tại khu vực nghĩa trang thôn Đông Trung, đặc khu Vân Đồn, sau đó tiếp tục sử dụng tại nhà Trường.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy - Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Khi tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ vật chứng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Trường về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngày 10/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thúy về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngay trong đêm 25/9/2025, sau khi biết những người liên quan bị bắt giữ, Thúy đã thu dọn đồ đạc cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Quá trình truy tìm Nguyễn Thị Thúy gặp nhiều khó khăn do đối tượng chủ động lẩn trốn, liên tục thay đổi địa điểm tại Nghệ An và Hà Nội nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trước tình hình này, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy kiên trì xác minh, rà soát thông tin, làm rõ lộ trình di chuyển và những nơi đối tượng có thể xuất hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để triển khai công tác truy tìm.

Đến ngày 10/10/2026, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thúy khi đối tượng đang di chuyển trên đường tỉnh 35, khu đô thị Chi Đông, thôn Chi Đông 1, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội để tìm địa điểm thuê trọ tiếp tục lẩn trốn. Tại cơ quan Công an, Thúy đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và quá trình bỏ trốn.