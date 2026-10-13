Vụ tai nạn làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong: Dự kiến 15/10 tuyên án

Luật sư đề nghị làm rõ danh tính người được cho là ngồi cùng xe với bị cáo Trung khi xảy ra tai nạn, song Viện kiểm sát cho rằng chưa đủ căn cứ. Phiên tòa dự kiến tuyên án ngày 15/10.

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