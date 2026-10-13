Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng

Tối 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lâm Tuấn Cường (SN 1987, trú xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập nhà bà L.T.T. (cô ruột của Cường; trú cùng địa phương) lục tìm tài sản.

Lâm Tuấn Cường bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Khi lên trên lầu, Cường phát hiện bà T. đang nằm ngủ. Cường xông vào, đè lên người bà T. và dọa giết nếu bà tri hô. Do lo sợ, bà T. nằm im. Sau đó, Cường lấy đi 2 vòng vàng 24K và sợi dây chuyền vàng 18K trên người bà T.

Đối tượng tiếp tục sử dụng dây trói tay, lấy khăn nhét vào miệng và dùng gối che mặt nạn nhân, rồi mở tủ quần áo lấy nhiều trang sức bằng vàng, bạc và khoảng 13,4 triệu đồng tiền mặt.

Ước tính tổng số vàng mà đối tượng đã cướp lên đến gần 5 cây vàng.

Sau khi lấy tài sản, Cường rời khỏi hiện trường. Bà T. tự cởi trói, gọi điện báo cho người thân rồi trình báo Công an xã Chợ Vàm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an làm việc với bị hại, nhanh chóng xác định và mời Cường đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Cường thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.