Lấy hiệu quả công tác làm thước đo

Với đặc thù là lực lượng trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ xác định yêu cầu đặt ra không chỉ là điều tra đúng, xử lý nghiêm, mà còn phải chủ động, kịp thời, quyết liệt, không để tội phạm có thời gian lẩn trốn, tẩu tán tang vật hoặc tiếp tục gây án.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, mô hình “Hình sự tinh nhuệ - Phá án thần tốc - Giữ trọn niềm tin của nhân dân” được triển khai với phương châm lấy tính chủ động trong nắm tình hình, sự nhạy bén trong phát hiện, quyết đoán trong truy xét và hiệu quả trong điều tra, khám phá án làm trọng tâm. Qua thực hiện mô hình, tinh thần “phá án thần tốc” ngày càng thể hiện rõ qua nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được lực lượng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, truy xét, bắt giữ đối tượng.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”

Một trong những kết quả nổi bật là truy bắt hung thủ gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 18/2/2026 tại Khu vực 13, phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định, truy bắt đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi gây án, đối tượng Bùi Vĩnh An đã bị bắt khẩn cấp, góp phần ổn định tình hình, tạo sự an tâm trong nhân dân. Không dừng lại ở việc khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn, tinh thần “phá án thần tốc” còn được thể hiện rõ trong quá trình điều tra mở rộng, truy tìm đối tượng bỏ trốn.

Điển hình, ngày 12/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và Công an phường Hòa Bình (TP Hải Phòng) tổ chức truy bắt Trần Văn Sơn (sinh năm 1994), là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp hơn 1,5 tỷ đồng tại TP Cần Thơ. Từ Cần Thơ đến Hải Phòng, quãng đường cả nghìn cây số, nhưng bằng tinh thần quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự nhanh chóng truy tìm, bắt giữ đối tượng, không để tài sản chiếm đoạt tiếp tục bị tẩu tán, đối tượng có thêm thời gian lẩn trốn. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần “phá án thần tốc” của lực lượng Cảnh sát hình sự: Địa bàn càng xa, đối tượng càng tìm cách che giấu tung tích thì yêu cầu về tốc độ, sự quyết đoán và khả năng phối hợp càng phải được đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, mô hình còn phát huy hiệu quả trong việc xử lý những vụ án có tính chất phức tạp, phương thức thủ đoạn tinh vi. Ngày 8/3/2026, đoạn clip ghi lại vụ cướp giật dây chuyền giữa cảnh chen lấn, đông người tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh, TP Cần Thơ) lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Hành vi phạm tội diễn ra chỉ trong vài giây, các đối tượng sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tuyên truyền đến người dân cảnh giác với tội phạm mua bán người

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy xét. Từ những đoạn clip ghi lại vụ việc, đến nay lực lượng Cảnh sát hình sự đã làm rõ 4 nhóm đối tượng, khởi tố, bắt giam 64 đối tượng về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Quyết liệt truy bắt đối tượng nguy hiểm

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, “thần tốc” không chỉ là nhanh chóng phá án mà còn là khẩn trương truy bắt đối tượng, kể cả khi đối tượng đã rời khỏi địa bàn. Ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ án giết người tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và truy xét đối tượng. Qua điều tra, xác định Hồ Bảo Khanh là nghi phạm trực tiếp giết người tình đang mang thai. Ngay hôm sau, ngày 11/5, đối tượng Khanh đã bị bắt giữ.

Tinh thần chủ động, quyết liệt của mô hình còn được thể hiện trong việc phối hợp truy bắt đối tượng liên quan vụ giết người, cướp tài sản tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Khi nhận được yêu cầu phối hợp xác minh đối tượng Lê Tấn Bửu, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng sàng lọc thông tin, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng. Một tổ công tác lập tức lên đường, vượt trên 500 km đến địa bàn miền núi, phối hợp công an sở tại truy bắt đối tượng. Sau nhiều ngày kiên trì bám địa bàn, rà soát từng thông tin, khoảng 14h30 ngày 12/7/2026, đối tượng Lê Tấn Bửu bị bắt, thu giữ nhiều vàng, ngoại tệ, tiền mặt cùng phương tiện, điện thoại liên quan vụ án. Thành tích này đã được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen.

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp bị bắt sau quá trình điều tra mở rộng vụ án

Hoặc, vụ trộm cắp tài sản (trộm chó) và cố ý gây thương tích xảy ra ngày 8/8/2026 tại xã An Thạnh làm bị thương 1 đồng chí công an xã, trước tính chất manh động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhanh 4 đối tượng gây án, khởi tố và điều tra làm rõ vụ việc.

Tinh thần kiên trì, quyết liệt tiếp tục được thể hiện trong vụ truy bắt đối tượng truy nã kéo dài gần 30 năm. Ngày 25/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1961), đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam từ năm 1997. Sau gần 30 năm thay đổi nơi cư trú, tìm cách che giấu tung tích, đối tượng vẫn không nằm ngoài diện rà soát, xác minh của lực lượng Cảnh sát hình sự. Bằng việc kiên trì lần tìm dấu vết, xác minh thông tin và triển khai các biện pháp phù hợp, Cơ quan công an xác định Minh đang lẩn trốn tại ấp Hòn Me, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang và tổ chức bắt giữ thành công.

Đối tượng Trần Văn Sơn

Việc bắt giữ đối tượng sau gần 30 năm lẩn trốn là minh chứng sinh động cho tinh thần “không để lọt tội phạm, không để đối tượng lợi dụng thời gian, địa bàn và thủ đoạn che giấu tung tích để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật”. Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự kiên trì, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự trong công tác truy bắt đối tượng truy nã.

“Gần dân nhất” không chỉ bằng lời nói

Một điểm đáng ghi nhận trong quá trình thực hiện mô hình là Phòng Cảnh sát hình sự không chỉ chú trọng nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm mà còn gắn công tác chuyên môn với các hoạt động tuyên truyền, vận động và an sinh xã hội, hướng về nhân dân tại địa bàn cơ sở. Đơn vị đã trao 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng tặng người dân khó khăn; hỗ trợ 60 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho 1 hộ gia đình khó khăn; trao học bổng đến lớp 12 trị giá 81 triệu đồng cho 2 học sinh và 20 phần quà trị giá 10 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực ấy góp phần cụ thể hóa phương châm “Giữ trọn niềm tin của nhân dân”, để hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát hình sự không chỉ hiện diện trong những vụ án, những cuộc truy bắt mà còn gần gũi, sẻ chia, đồng hành cùng nhân dân ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tích cực phối hợp, tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, tập trung vào những vấn đề được người dân quan tâm như phòng, chống mua bán người, phòng ngừa bạo lực học đường, cảnh giác với thủ đoạn cướp giật tài sản. Thông qua các buổi tuyên truyền tại cơ sở, lực lượng Cảnh sát hình sự giúp người dân, học sinh nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm và biết cách phòng ngừa, xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm.

Đối tượng Bùi Vĩnh An

Thực tiễn triển khai cho thấy, giá trị nổi bật của mô hình “Hình sự tinh nhuệ - Phá án thần tốc - Giữ trọn niềm tin của nhân dân” không nằm ở một vụ án riêng lẻ mà ở sự chuyển hóa phương châm thành tác phong, phương pháp và hiệu quả công tác hằng ngày. Đó là sự chủ động nắm tình hình ngay từ cơ sở; là khả năng nhanh chóng nhận diện dấu hiệu tội phạm; là tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, địa phương; là việc phát huy tối đa các biện pháp nghiệp vụ để “đi trước một bước”, rút ngắn thời gian từ khi tiếp nhận thông tin đến khi xác định đối tượng, truy bắt và làm rõ vụ án.

Từ những vụ án nghiêm trọng được phá trong thời gian ngắn, những đường dây tội phạm liên tỉnh được bóc gỡ, đến những đối tượng nguy hiểm lẩn trốn xa địa bàn bị truy bắt, mô hình đã chứng minh tính phù hợp với yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Mỗi vụ án được khám phá nhanh, mỗi đối tượng được đưa ra trước pháp luật, mỗi người dân được bảo vệ an toàn chính là một minh chứng cụ thể cho phương châm “Hình sự tinh nhuệ - Phá án thần tốc - Giữ trọn niềm tin của nhân dân”. Chính vì vậy, mô hình trên đã được Giám đốc Công an TP Cần Thơ biểu dương, tặng giấy khen khích lệ.

Qua đó, mô hình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Phòng Cảnh sát hình sự mà còn tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, xứng đáng là lực lượng mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.