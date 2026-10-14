Đề xuất quy định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực casino, đặt cược. Ảnh: TTXVN phát

Dự thảo Nghị định gồm 65 điều, chia thành 4 chương, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và điều khoản thi hành.

​Về mức phạt tiền, dự thảo quy định mức tối đa đối với tổ chức là 200 triệu đồng, đối với cá nhân là 100 triệu đồng. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm.

Dự thảo bổ sung hình thức đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng; đồng thời quy định việc tịch thu tang vật và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng được quy định là 1 năm. Đối với hành vi vi phạm đang được thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện vi phạm. Đối với hành vi đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Dự thảo cũng quy định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với một số hành vi cụ thể để làm căn cứ tính thời hiệu.

Về hành vi vi phạm, dự thảo quy định 17 nhóm hành vi trong lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm trong lĩnh vực casino, 15 nhóm trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng và 4 nhóm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Với từng hành vi, dự thảo quy định cụ thể mức phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Dự thảo cũng xác định thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng công an nhân dân, Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc Sở Tài chính và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng.

Việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP nhằm đồng bộ quy định pháp luật sau khi Quốc hội ban hành các luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố, xử lý vi phạm hành chính và thanh tra; đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính.