Phát hiện hơn 500 bình nghi chứa khí cười gần biên giới Quảng Ninh

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Công an xã Hải Sơn vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 548 bình kim loại nghi chứa khí N2O (khí cười) tại khu vực biên giới.

Đối tượng và vật chứng tại trụ sở Công an xã Hải Sơn. Ảnh: CAQN

Trước đó, ngày 5/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực đồi keo thuộc thôn Thán Phún (xã Hải Sơn, thành phố Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 2 nam thanh niên đứng cách quốc lộ 18C khoảng 1km có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Hai người khai nhận là L.A.Ư. (SN 2000, trú tại xã Quảng Đức) và P.P.T. (SN 2004, trú tại xã Hải Sơn).

Ghi nhận tại nơi hai nam thanh niên đứng, có nhiều bao tải dứa màu xanh được buộc kín. Kiểm tra bên trong, tổ công tác phát hiện số lượng lớn bình kim loại màu đen, nghi chứa khí N2O.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đưa hai người cùng toàn bộ tang vật về trụ sở công an xã Hải Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định có tổng cộng 548 bình kim loại nghi chứa khí N2O. Công an xã Hải Sơn đã lập biên bản, ghi nhận sự việc và tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Việc phát hiện số lượng lớn bình nghi chứa khí N2O tại khu vực biên giới cho thấy vai trò của công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp giữa các lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.