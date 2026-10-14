Công an TP Đà Nẵng góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh, bên cạnh việc nghiên cứu hồ sơ, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành và phương án chính sách, Đoàn khảo sát đặc biệt quan tâm đến thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương. Qua đó, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, đánh giá tính phù hợp, khả thi và hiệu quả của các nội dung sửa đổi, bổ sung, làm cơ sở phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật.

Đồng chí Nguyễn Phương Thủy- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu khai mạc

Tại buổi làm việc, Đoàn tập trung trao đổi ba nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng Công an cấp xã; xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; việc tạm giữ, quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đoàn khảo sát đề nghị các cơ quan, đơn vị và cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ trao đổi thẳng thắn, làm rõ những bất cập trong quy định pháp luật, khó khăn về điều kiện tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Võ Thị Trinh đã thông tin khái quát những kết quả đạt được của Công an TP về tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong thời gian qua; đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố. Theo đó, Công an TP đã chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống báo cáo, phản ánh tình hình và kết quả đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm hành chính; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an TP thông tin khái quát những kết quả đạt được của Công an TP về tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong thời gian qua

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn triển khai vẫn phát sinh một số bất cập liên quan đến việc áp dụng chế tài xử phạt, quy trình tạm giữ, quản lý tang vật, phương tiện vi phạm và công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Từ thực tế đó, Công an TP đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế pháp lý, bảo đảm các quy định sau khi sửa đổi có tính khả thi và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Đại diện Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi khảo sát, đại diện Công an các đơn vị, địa phương và lãnh đạo UBND các xã, phường đã thẳng thắn phản ánh những bất cập trong quá trình thực thi, đồng thời phân tích tính khả thi của các quy định mới được đề xuất trong Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Các ý kiến tập trung làm rõ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác, sự phù hợp giữa thẩm quyền được giao với điều kiện thực hiện tại cơ sở, cũng như những yêu cầu về quy trình, nhân lực và hạ tầng kỹ thuật. Qua đó, góp phần nhận diện những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh để bảo đảm quy định pháp luật sát thực tế, có thể triển khai hiệu quả.

Đại diện Công an phường phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn khảo sát ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của Công an TP Đà Nẵng, đồng thời đánh giá cao những ý kiến đóng góp xuất phát từ thực tiễn cơ sở. Đây là nguồn thông tin quan trọng để Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, phục vụ công tác thẩm tra, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong tình hình mới.

X.SƠN