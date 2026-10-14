Đề xuất hoàn thiện quy định xử phạt trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng. Văn bản tạo cơ sở cho các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian qua, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Thanh tra và Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn các Luật nêu trên. Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị định số 137/2021/NĐ-CP để đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng dự thảo nghị định thay thế, hướng tới tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật.

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Dự thảo gồm 65 điều, chia thành 4 chương, quy định những nội dung chung; hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và điều khoản thi hành.

Về mức phạt tiền, dự thảo quy định mức phạt tối đa trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Các hình thức xử phạt bổ sung gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Về thời hiệu xử phạt, dự thảo quy định thời hiệu trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng là 1 năm. Đối với hành vi đang được thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện vi phạm. Đối với hành vi đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi. Dự thảo cũng xác định thời điểm chấm dứt đối với một số hành vi cụ thể để làm căn cứ tính thời hiệu xử phạt.

Đáng chú ý, dự thảo quy định 17 nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm trong lĩnh vực casino và 15 nhóm trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng. Bên cạnh đó là 4 nhóm hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Với từng hành vi, dự thảo quy định cụ thể mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Dự thảo đồng thời quy định thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng công an nhân dân, Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc Sở tài chính và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng.