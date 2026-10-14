Vũ Trần Tâm SN 1986 ra đầu thú sau 20 năm lẩn trốn

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an xã Đại Thanh vừa phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vận động, bắt giữ đối tượng truy nã Vũ Trần Tâm (sinh năm 1986, trú tại số 36, tổ 2, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng; nay là phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) sau 20 năm lẩn trốn.

Đối tượng Vũ Trần Tâm

Theo đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Công an xã Đại Thanh phát hiện sự xuất hiện trở lại của đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động xác minh, phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai các biện pháp truy tìm đối tượng.

Ngày 11/10/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự thuyết phục, lực lượng Công an đã vận động Vũ Trần Tâm tự nguyện ra đầu thú. Ngay sau đó, Công an xã Đại Thanh đưa đối tượng về trụ sở để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Ngày 12/10/2026, sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, Công an xã Đại Thanh đã bàn giao đối tượng Vũ Trần Tâm cho Công an phường Tương Mai theo quy định của pháp luật.

Việc vận động, bắt giữ đối tượng truy nã sau thời gian dài lẩn trốn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác rà soát, xác minh, truy bắt đối tượng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.