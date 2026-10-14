Bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 2/10/2005, tại khu vực Tiểu khu 1407 thuộc địa bàn xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk), Nông Văn Quyết (SN 1976, trú Đắk Nuê) cùng một số đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) phát sinh mâu thuẫn với anh Tô Viết Nhã (SN 1975, trú cùng xã). Trong lúc mâu thuẫn, Nông Văn Quyết đã dùng dao chém anh Tô Viết Nhã bị thương tích với tỷ lệ tổn thương 51%.

Sau khi gây án, Nông Văn Quyết bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 26/11/2005, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 4/3/2006, Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nông Văn Quyết về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời ra quyết định truy nã đối tượng.

Trong suốt hơn 20 năm lẩn trốn, Nông Văn Quyết đã liên tục thay tên, đổi họ và di chuyển qua nhiều địa phương nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Và cũng khoảng thời gian này, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung rà soát hồ sơ, xác minh nhân thân, các mối quan hệ và quá trình di biến động của đối tượng. Đến cuối tháng 8/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng Nông Văn Quyết đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng trốn truy nã Nông Văn Quyết bị bắt giữ sau hơn 20 năm lẩn trốn.

Phòng CSHS Công an Đắk Lắk đã cử một Tổ công tác đến Bắc Ninh, phối hợp cùng Công an phường Yên Dũng xác minh, nhận diện và xây dựng phương án bắt giữ đối tượng. Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin, Cơ quan Công an xác định người bị bắt chính là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ án xảy ra tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk từ năm 2005.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với bị can Nông Văn Quyết và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.