Bắt nhanh thanh niên cướp giật dây chuyền của bé trai 9 tuổi

Theo trình báo, vào khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, khi cháu P. đang chơi trước nhà thì có một nam thanh niên tiếp cận cháu rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền bạc trên cổ, khiến cháu ngã xuống đường, sau đó người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa tổ chức xác minh, thu thập thông tin, làm việc với những người liên quan, đồng thời triển khai lực lượng rà soát địa bàn, truy tìm đối tượng.

Đối tượng Giang thực nghiệm hiện trường.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Công an xã xác định và bắt giữ Lê Văn Giang (SN 1996, ngụ thôn Song Thanh, xã Phan Rí Cửa).

Tại cơ quan, Giang khai nhận đã giật sợi dây chuyền bạc của cháu P. rồi mang bán tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Công an xã đã tiến hành thu hồi tài sản trao trả cho người bị hại.

Sau khi bắt giữ Giang, Công an xã tiếp tục tổ chức xác minh, dựng lại hiện trường và làm rõ các tình tiết liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.