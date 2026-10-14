Cháy công ty sản xuất nước mắm, khói đen bốc cuồn cuộn

Ngày 14/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) cho biết các đơn vị chức năng đang xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một công ty trong khu công nghiệp Hòa Trung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực mái che nhà xưởng của một công ty xuất nước mắm, nhà máy đặt trong khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Cắt từ clip

Phát hiện đám cháy, công nhân, người lao động hô hoán nhau di chuyển đến khu vực an toàn. Một số người tìm cách dập lửa nhưng bất thành, đám cháy lan rộng. Dù đứng cách hiện trường khá xa, người dân vẫn nhìn thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Đến khoảng 11h, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục làm mát hiện trường, kiểm tra khu vực xảy ra cháy và xác minh nguyên nhân.

Bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Khu vực xảy ra cháy được nhận định ban đầu là nhà xưởng đạm cá của công ty. Thiệt hại về tài sản hiện chưa được xác định.