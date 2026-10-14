Phú Thọ bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Huy Ngọc

Quang cảnh Kỳ họp.

Sáng 14/10, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề).

Trong chương trình làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

Nội dung này được đưa ra sau khi ông Ngọc có vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ và bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ.

75/75 đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tán thành bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Huy Ngọc khi còn tại vị.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thông qua các nghị quyết về đầu tư công, đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất rừng; chính sách hỗ trợ người có công, tổ công nghệ số cộng đồng; biên chế và chế độ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền về công tác cán bộ.

Trước đó, ngày 10/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Huy Ngọc về tội Nhận hối lộ.

Ông Ngọc từng giữ chức Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ông Ngọc bị khởi tố vì liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ.