Phường Giảng Võ lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ

Một góc Công viên Thủ Lệ. Ảnh: Quang Thái

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 định hướng Công viên Thủ Lệ trở thành công viên chuyên đề đặc biệt của thành phố Hà Nội; tạo lập một không gian cảnh quan đặc thù (nơi nuôi dưỡng động - thực vật hoang dã, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái) kết nối không gian văn hoá và không gian xanh, tăng chiều sâu văn hóa cho vùng đô thị. Là điểm tham quan, du lịch, giải trí hàng đầu của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng không gian công cộng, tăng cường diện tích cây xanh và không gian mở để cải thiện vi khí hậu khu vực trung tâm Hà Nội. Đồng thời tăng cường giá trị giáo dục và nâng cao phúc lợi động vật trong vườn thú. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá trị cao về không gian kiến trúc cảnh quan và có môi trường phát triển bền vững.

Cụ thể hóa đồ án quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt; Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Từ đó làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng thành phần, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và quản lý quy hoạch xây dựng trong khu vực.

Phương án điều chỉnh không làm thay đổi vai trò của Công viên Thủ Lệ là không gian cây xanh, mặt nước, vui chơi giải trí và vườn thú đặc thù trong khu vực nội đô; đồng thời tái cấu trúc không gian theo hướng tăng cường không gian mở, nâng cao chất lượng cảnh quan, bảo tồn di sản, cải thiện phúc lợi động vật và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đối với các nội dung có liên quan đến ga đường sắt đô thị S8, hành lang cảnh quan sông Tô Lịch, Đền Voi Phục, các dự án bãi đỗ xe ngầm và trạm biến áp, đồ án thực hiện nguyên tắc khớp nối không gian, giao thông và hạ tầng kỹ thuật; các thông số cụ thể được kiểm soát theo hồ sơ dự án và quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc điều chỉnh tổng thể là cơ sở để tổ chức đầu tư theo giai đoạn, khắc phục các nội dung không còn phù hợp của đồ án năm 2010 và nâng cao tính khả thi trong quản lý, đầu tư, khai thác Công viên Thủ Lệ.

Để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan thuộc địa bàn, UBND phường Giảng Võ niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND phường Giảng Võ.

Thời gian niêm yết lấy ý kiến khoảng 20 đến 30 ngày kể từ ngày 8-10-2026. Trong thời gian niêm yết, UBND phường tổ chức phát phiếu lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500 đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phường Giảng Võ tại Điểm hành chính công phường Giảng Võ.

Các ý kiến gửi về UBND phường Giảng Võ qua Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường trước ngày 8-11-2026 để tổng hợp (địa chỉ: trụ sở UBND phường Giảng Võ, số 525 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội).