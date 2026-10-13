Chủ động giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án hồ Ka Pét

Quang cảnh hội nghị đối thoại với các hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án hồ chứa nước Ka Pét

Chủ động bàn giao mặt bằng

Dự án Hồ chứa nước Ka Pét có dung tích hơn 51 triệu m³, tổng mức đầu tư hơn 874 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, nước thô cho khu công nghiệp và nước sinh hoạt; góp phần phòng, chống lũ, cải thiện môi trường, điều tiết nguồn nước hạ du và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo hồ sơ kiểm kê ban đầu, dự án cần thu hồi 696,9 ha đất, gồm 17,5 ha của 113 hộ gia đình, cá nhân; 637,7 ha do 4 tổ chức sử dụng và 41,7 ha do UBND xã quản lý. Xác định giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng quyết định tiến độ dự án, UBND xã Hàm Thạnh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ rừng và các bên liên quan kiểm kê, đo đạc, xác minh nguồn gốc đất, tài sản trên đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Cùng với đẩy nhanh tiến độ, địa phương công khai phương án, tuyên truyền chính sách và trực tiếp trao đổi với người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hàm Thạnh cho biết, đến nay, công tác kiểm kê, đo đạc, rà soát thực địa đã hoàn thành đối với 117 hộ gia đình, 2 tổ chức, 1 cộng đồng tín ngưỡng Lăng Cậu Hoa và 18 trường hợp có mộ. Hội đồng bồi thường xã đã thông qua 9 đợt với 118 hồ sơ về đất đai, tài sản và mồ mả. Trong đó, 102 hồ sơ đã được phê duyệt phương án bồi thường, gồm 15 hồ sơ mồ mả, với tổng kinh phí hơn 51,24 tỷ đồng.

Địa phương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh số 1 tổ chức chi trả bồi thường qua 7 đợt, với tổng số tiền hơn 29,47 tỷ đồng, đồng thời từng bước bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận

UBND xã Hàm Thạnh chú trọng tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với các hộ dân có đất bị thu hồi, giúp người dân nắm rõ chủ trương, chính sách và quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Qua rà soát, có 30 hộ gia đình, cá nhân sử dụng 25,79 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Ka Pét, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý. Theo phương án được Hội đồng bồi thường xã thống nhất, 27 trường hợp chưa đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất, chỉ được xem xét hỗ trợ hoa màu, cây trái. Sau khi công khai phương án, còn 16 trường hợp chưa đồng ý với mức bồi thường, hỗ trợ của dự án.

Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại

UBND xã Hàm Thạnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ rừng tổ chức đối thoại, giải thích chính sách và tiếp nhận kiến nghị của người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ.

Ông Lê Trung My, ở thôn Mỹ Thạnh cho biết, đất gia đình đang sử dụng có nguồn gốc khai hoang trước khi thành lập các ban quản lý rừng. Ông đề nghị xem xét giá bồi thường theo nguồn gốc, quá trình sử dụng đất thực tế; nếu không đủ điều kiện bồi thường bằng tiền, cần xem xét bố trí đất khác để gia đình tiếp tục sản xuất, ổn định đời sống. Riêng đơn giá bồi thường cây trồng, ông thống nhất với phương án.

Buổi đối thoại diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, tôn trọng và lắng nghe. Các cơ quan, đơn vị liên quan giải thích quy định, cơ sở thực hiện phương án, tiếp thu những nội dung cần làm rõ để xem xét theo thẩm quyền. Địa phương tiếp tục vận động người dân đồng thuận, phối hợp hoàn tất thủ tục, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo kế hoạch.

Bảo đảm tiến độ dự án

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và địa phương đang phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất. Ngày 10/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND xã Hàm Thạnh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh số 1 và các đơn vị chủ rừng rà soát nguồn gốc đất của các hộ dân, kiểm tra hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị quản lý rừng, làm cơ sở xem xét, giải quyết kiến nghị theo quy định.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải quyết kiến nghị theo đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai chủ động, cùng với việc đẩy nhanh chi trả và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công công trình.

Phần lớn các hộ có đất bị thu hồi tại thôn Mỹ Thạnh là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình triển khai, địa phương ghi nhận sự hợp tác, đồng thuận của đông đảo người dân, góp phần giúp công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hàm Thạnh