Lâm Đồng gỡ vướng cho đấu giá quyền sử dụng đất

2 khu đất công ở phường Đông Gia Nghĩa do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng quản lý sau nhiều năm vẫn chưa đấu giá xong

Những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Khu nhà công vụ cũ của tỉnh Đắk Nông trước đây rộng gần 3 ha, nằm sát hồ trung tâm Gia Nghĩa, có nhiều lợi thế phát triển đô thị. Dù đã giải phóng mặt bằng và được định hướng thành Khu đô thị mới tổ 1 để kêu gọi đầu tư, khu đất vẫn bỏ trống sau nhiều năm được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, vướng mắc hiện nay nằm ở thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư. Tháng 4/2026, Sở Tài chính đã hướng dẫn Trung tâm phối hợp với UBND phường Bắc Gia Nghĩa và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cuối tháng 8/2026, Trung tâm tiếp tục đề nghị địa phương đẩy nhanh việc lập hồ sơ. Tuy nhiên, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên chưa thể hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Khu đô thị mới tổ 1, phường Bắc Gia Nghĩa sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Ngoài khu đất này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh còn quản lý 4 khu đất tại khu vực phía Đông tỉnh chưa đủ điều kiện đấu giá. Các địa điểm gồm khu đất thu hồi của Hợp tác xã Cơ khí Tiền Phong tại phường Phan Thiết, khu đồi cát bay tại phường Mũi Né, Khu du lịch Suối nước nóng Bưng Thị tại xã Tân Thành và khu chợ tại Đặc khu Phú Quý.

Nguyên nhân vướng mắc tại các khu đất khác nhau, từ giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản trên đất đến hoàn thiện thủ tục đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu trung tâm đẩy nhanh xử lý các tồn tại, đồng thời sớm hoàn thiện phương án đấu giá đối với những khu đất đã có mặt bằng sạch.

Các địa phương được giao phối hợp với trung tâm lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi Sở Tài chính thẩm định. Sở Tài chính theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn và báo cáo UBND tỉnh xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Việc phân định rõ trách nhiệm, tiến độ của từng cơ quan nhằm hạn chế tình trạng kéo dài thủ tục, khiến các khu đất tiếp tục bỏ trống.

Đẩy nhanh các hồ sơ có thể triển khai

Tại phường Đông Gia Nghĩa, 2 khu đất công rộng hơn 4.200 m² gắn với nhà hàng, khách sạn Thông Xanh (Victory), nằm trên đường 23/3, đang được hoàn thiện hồ sơ đấu giá. 2 khu đất có vị trí thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, được bàn giao thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý từ tháng 10/2018.

2 khu đất từng được đưa ra đấu giá nhưng chưa thể hoàn tất do vướng tài sản trên đất thuộc hợp đồng liên doanh, liên kết. Việc định giá tài sản và bàn giao mặt bằng chưa hoàn thành đã ảnh hưởng đến tiến độ xử lý.

2 khu đất công rộng hơn 4.200 m² nằm trên đường 23/3, thuộc phường Đông Gia Nghĩa quản lý đang được hoàn thiện hồ sơ đấu giá

Qua lấy ý kiến, UBND phường Đông Gia Nghĩa xác định 2 khu đất thuộc quy hoạch chỉnh trang khu hành chính tỉnh, với mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan chuyên môn xem xét, tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá.

Một trường hợp đáng chú ý khác là dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu vực I), thuộc phường Phú Thủy và phường Mũi Né, với diện tích hơn 47 ha. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá nhưng phát sinh vướng mắc về quy hoạch chi tiết.

Các đơn vị liên quan đang điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó giảm diện tích sử dụng đất và tổng vốn đầu tư. Sau khi hoàn tất thủ tục, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, điều chỉnh phương án đấu giá.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nếu các dự án đủ điều kiện được đấu giá, nguồn thu từ đất cấp tỉnh có thể tăng thêm khoảng 2.850 tỷ đồng. Riêng một phần khu đất thuộc dự án Hàm Tiến - Mũi Né ước tính có thể mang lại gần 1.300 tỷ đồng.

Năm 2026, Lâm Đồng được giao thu 7.300 tỷ đồng từ đất đai gồm: 800 tỷ đồng tiền thuê đất và 6.500 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Trong đó, chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh là 4.200 tỷ đồng, cấp xã là 2.300 tỷ đồng. Đến hết tháng 9/2026, khoản thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh mới đạt hơn 45,4 tỷ đồng, tương đương 1,08% chỉ tiêu.

Tỉnh Lâm Đồng đang tích cực tháo gỡ thủ tục đấu giá và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Cùng với việc tháo gỡ thủ tục đấu giá, tỉnh yêu cầu tăng cường giám sát việc sử dụng đất sau đấu giá. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Xuân Quỳnh, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, kể cả trường hợp trúng đấu giá nhưng không đưa đất vào sử dụng.

UBND tỉnh đã giao các địa phương rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê thông qua đấu giá để thực hiện dự án đầu tư, tính từ thời điểm Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư năm 2026, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Kết quả rà soát, giám sát phải được báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2026 để xem xét, chỉ đạo.