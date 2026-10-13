Mở bán 140 căn nhà ở xã hội tại phường Phước Tân

Dự án được xây dựng tại khu phố Đồng, phường Phước Tân. Khối A có tổng cộng 275 căn hộ, trong đợt này, chủ đầu tư mở bán 140 căn hộ còn lại. Giá bán căn hộ là hơn 19,8 triệu đồng/m², đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí bảo trì 2%.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 12-10 đến hết 6-11-2026, trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Bảy. Người có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng công ty.