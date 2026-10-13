Mở bán 140 căn nhà ở xã hội tại phường Phước Tân
Thông tin từ Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát, doanh nghiệp vừa có công văn thông báo về việc tiếp tục mở bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 140 căn nhà ở xã hội tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội NXH2 - Khối A thuộc Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân.
Dự án được xây dựng tại khu phố Đồng, phường Phước Tân. Khối A có tổng cộng 275 căn hộ, trong đợt này, chủ đầu tư mở bán 140 căn hộ còn lại. Giá bán căn hộ là hơn 19,8 triệu đồng/m², đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí bảo trì 2%.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 12-10 đến hết 6-11-2026, trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Bảy. Người có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng công ty.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202610/mo-ban-140-can-nha-o-xa-hoi-tai-phuong-phuoc-tan-1a025fa/