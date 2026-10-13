Khơi thông nguồn lực đầu tư công

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Phước Thịnh - Bình Hiếu (xã Bình Tân) đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Quang Minh

Bà Doãn Thị Mai Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Tân cho biết: Xã lựa chọn danh mục đầu tư dựa trên tính cấp thiết, khả năng kết nối và hiệu quả sau đầu tư. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, xã ưu tiên những công trình xuất phát từ nhu cầu thực tế, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển.

Ưu tiên giao thông

Bình Tân là địa bàn rộng, hệ thống giao thông còn nhiều khó khăn, đặt ra yêu cầu đầu tư nâng cấp các tuyến đường trọng điểm; đồng thời khắc phục những bất cập về mặt đường, thoát nước và sạt lở.

Theo bà Doãn Thị Mai Xuân, các dự án giao thông trọng điểm năm 2026 gồm: nâng cấp, mở rộng tuyến đường Long Hưng - Long Bình, đoạn từ Km 00+00 đến Km 2+220; nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Phước Thịnh - Bình Hiếu và xây mới tuyến đường Long Hà - hồ Bù Ka.

Trong đó, Dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Phước Thịnh - Bình Hiếu (thôn Bình Tân 4 hiện nay) đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nhận được sự đồng tình của người dân. Tuyến đường dài gần 1,2km, được mở rộng mặt đường từ 3m lên 6m, xây dựng hệ thống thoát nước kiên cố hai bên, với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Gia đình ông Hồ Thanh Của (ở thôn Bình Tân 4) có 50m mặt tiền dọc tuyến đường. Ông Của cho biết: Trước đây, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ gà, đá sắc nhọn gây khó khăn cho việc đi lại. Tuyến đường có độ dốc cao nên vào mùa mưa, nước đổ xuống khu vực trũng thấp, cuốn theo đất đá, rác thải tràn vào nhà dân. “Nay tuyến đường được khởi công xây dựng, cả khu dân cư hàng trăm hộ đều vui” - ông Của chia sẻ.

Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng để dự án sớm được triển khai. Ông Lê Quang Đây, thôn Bình Tân 4 cho biết: Khi địa phương thông báo chủ trương đầu tư đường và vận động hiến đất, người dân đều nhất trí cao. Toàn thôn có 136 hộ bị ảnh hưởng. Phần lớn các hộ tự tháo dỡ trụ cổng, hàng rào, di dời vật kiến trúc vào sâu khoảng 2-3m. Nhiều hộ chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn đồng thuận bàn giao mặt bằng. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng đạt 100%.

Ông Trần Tấn Chiến, cán bộ kỹ thuật thi công dự án cho biết: “Nhà thầu ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước trước, sau đó thi công nền đường. Đến nay, tiến độ tổng thể đạt hơn 40%. Điều phấn khởi nhất là người dân ủng hộ, giúp đỡ. Chúng tôi luôn đề cao trách nhiệm, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp rào chắn, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công”.

Ðầu tư trường học

Cùng với giao thông, xã Bình Tân ưu tiên nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất tại điểm chính và các phân hiệu Trường tiểu học Bình Tân.

Ông Nguyễn Dương Phòng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Tân cho biết: Trường có một điểm chính và 3 phân hiệu, với gần 2 ngàn học sinh. Sau sáp nhập, cơ sở vật chất tại điểm chính và các phân hiệu vẫn còn nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, UBND xã đầu tư xây dựng tại các phân hiệu 19 phòng học, một thư viện, 2 phòng hành chính quản trị cùng các công trình phụ trợ, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Phước Thịnh - Bình Hiếu (xã Bình Tân) đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

“Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các công trình sẽ đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, giúp nhà trường hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn quốc gia” - ông Phòng cho biết.

Tại Phân hiệu 2, việc đầu tư xây dựng mới 9 phòng học, một thư viện, 2 phòng hành chính quản trị và các công trình phụ trợ có ý nghĩa thiết thực, bởi nhiều hạng mục cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Cô Nguyễn Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu 2 cho biết: Các phòng học được xây dựng từ hàng chục năm trước, bàn ghế, hệ thống điện và thiết bị phục vụ dạy học đã cũ. Trong đó có 2 phòng không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng, phải đóng cửa, rào chắn để bảo đảm an toàn.

“Được UBND xã đầu tư các công trình, nhà trường rất phấn khởi, mong công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để hoạt động dạy và học ổn định, phát triển” - cô Thúy chia sẻ.

Theo đại diện đơn vị thi công tại Phân hiệu 2, dù khởi công vào mùa mưa, nhà thầu vẫn chủ động bố trí công việc phù hợp để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, công trình đã hoàn thành phần tường, đổ bê tông dầm và sàn; đang chuẩn bị tô trát, lát gạch, với khối lượng thực hiện đạt khoảng 60%. Theo cam kết, dự án sẽ hoàn thành trong tháng 3-2027, tuy nhiên, đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Bà Doãn Thị Mai Xuân cho biết thêm: Mặc dù công tác chuẩn bị đầu tư các dự án gặp khó khăn, một số công trình khởi công muộn, đến nay xã đã giải ngân hơn 33 tỷ đồng, đạt hơn 78% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Lãnh đạo xã chỉ đạo các đơn vị là chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện khối lượng, hồ sơ nghiệm thu theo quy định, phấn đấu đạt kết quả giải ngân cao nhất trong năm 2026.

“Việc bố trí nguồn vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của xã Bình Tân. Trong quá trình triển khai, xã kiên quyết không đánh đổi chất lượng để chạy theo tiến độ giải ngân. Các công trình hoàn thành phải bảo đảm yêu cầu phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và phục vụ đời sống nhân dân một cách thiết thực”. Bà DOÃN THỊ MAI XUÂN, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Tân