Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Tổ giám sát số 1; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND xã Ia Khươl, phường Pleiku; cùng các chủ đầu tư dự án trên địa bàn 2 địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc với xã Ia Khươl. Ảnh: Vũ Thảo

Theo báo cáo của UBND xã Ia Khươl, giai đoạn 2021-2025, địa phương có 11 dự án với tổng diện tích đất cho thuê khoảng 37,17 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 100% diện tích đất đã bố trí cho các dự án. Trong đó, 5 dự án đã đi vào hoạt động, 6 dự án đang triển khai thực hiện theo tiến độ.

Bên cạnh những thuận lợi về quỹ đất, vị trí địa lý và tiềm năng phát triển sản xuất, quá trình triển khai các dự án tại xã Ia Khươl vẫn gặp một số khó khăn, nhất là về nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và năng lực triển khai của một số nhà đầu tư.

Công tác phối hợp giữa UBND xã với các cơ quan, đơn vị có liên quan và nhà đầu tư được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hạn chế tình trạng dự án chậm triển khai, sử dụng đất không hiệu quả và góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh…

Tại phường Pleiku, giai đoạn 2021-2025, địa phương có 13 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Đối với công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, UBND phường tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại các khu vực liên quan theo quy định, làm cơ sở tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Với các dự án có thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, cung cấp thông tin, làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng…

Tuy nhiên, một số dự án trên địa bàn phường vẫn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân là do các dự án có quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực như đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ngoài ra, một số dự án phải điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế và quy hoạch cấp trên. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án cũng gặp khó khăn do liên quan đến nhiều hộ dân, hồ sơ đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, cần thời gian kiểm tra, xác minh và giải quyết theo quy định…

Tổ giám sát số 1 khảo sát thực tế tại Dự án xây dựng Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng của Công ty Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Tại chương trình làm việc, UBND phường Pleiku kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với địa phương trong giải quyết thủ tục về quy hoạch, đất đai, xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án đã tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng không có hoặc không đủ nhà đầu tư tham gia, như: Khu đô thị CK54; Khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp phường Pleiku; Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở 15-17 đường Trường Chinh, UBND phường đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh rà soát tổng thể quy hoạch, phương án đầu tư, giá khởi điểm và điều kiện đấu giá. Từ đó, tham mưu giải pháp phù hợp nhằm nâng cao khả năng thu hút nhà đầu tư và hiệu quả sử dụng đất.

Ngoài ra, UBND phường kiến nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác xác định, thẩm định giá đất để sớm tổ chức đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư, nhất là đối với Dự án Khu dân cư Trà Đa.

Phát biểu tại buổi làm việc với 2 địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nhấn mạnh, đợt giám sát lần này nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách; đồng thời rà soát tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành với chính quyền địa phương trong quá trình quản lý, hỗ trợ nhà đầu tư.

Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của địa phương, cũng như các nhà đầu tư trong khai thác tiềm năng, lợi thế để thu hút các dự án có quy mô vốn lớn, đa dạng lĩnh vực, ngành nghề.

Tại xã Ia Khươl, địa phương đã ưu tiên thu hút các dự án sản xuất, chế biến gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ. Một số doanh nghiệp còn tham gia các lĩnh vực hỗ trợ sản xuất và chuỗi cung ứng như: cung cấp phao nổi phục vụ các dự án điện mặt trời nổi, sản xuất phân bón vi sinh, vật tư nông nghiệp… Qua đó, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổ Giám sát số 1 trao đổi với nhà đầu tư Dự án Khu dân cư đường Lương Thạnh, phường Pleiku. Ảnh: Vũ Thảo

Đối với phường Pleiku, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, đa phần các dự án thương mại - dịch vụ đều nằm trên địa bàn với vị trí đắc địa, tuy nhiên tiến độ triển khai nhiều dự án còn rất chậm.

Vì vậy, các địa phương cùng với sở, ngành, chủ đầu tư cần rà soát những thủ tục, những cơ sở liên quan đến giá đất; cần điều chỉnh quy hoạch phù hợp để tiệm cận với nhà đầu tư các dự án.

Địa phương cũng cần phân loại rõ dự án nào kéo dài, dự án nào vướng để xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, sớm tháo gỡ những tồn tại kéo dài để sớm triển khai dự án; đồng thời tăng cường giám sát tiến độ triển khai. Đây là những dự án kỳ vọng tạo bộ mặt đô thị hiện đại, góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.

Đồng chí cũng đề nghị 2 địa phương cần chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; tăng cường kiểm tra việc thi công, vận hành dự án, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Đối với các kiến nghị của các địa phương và nhà đầu tư, Tổ giám sát số 1 sẽ tổng hợp, báo cáo và làm việc với UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 12-10, Tổ giám sát số 1 đã kiểm tra thực tế tại Cụm công nghiệp Ia Khươl (xã Ia Khươl) gồm: Dự án Nhà máy sản xuất bao bì của Công ty TNHH Tân Gia Băng; Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ và sản xuất viên nén của Công ty CP Năng lượng môi trường xanh Gia Lai; Dự án Sản xuất phao phục vụ các nhà máy điện mặt trời nổi của Công ty TNHH Đổi mới - Sáng tạo Ánh Dương. Tiếp tục chương trình làm việc vào buổi chiều cùng ngày, Tổ giám sát số 1 khảo sát thực tế tại phường Pleiku, gồm: Dự án Khu dân cư đường Lương Thạnh; Dự án xây dựng Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng của Công ty Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Cầu Sắt, TP. Pleiku (cũ), tỉnh Gia Lai.