Cán bộ trẻ bám địa bàn, sát việc ở cơ sở

Anh Nguyễn Thanh Hải (bên trái), Bí thư Chi bộ thôn Hòa Hiệp, xã Lãnh Ngọc vận động người dân hiến đất, vật kiến trúc trên đất để nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thôn trước mùa mưa bão. Ảnh: PHAN VINH

Kiên trì và nhiệt huyết

Để mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 40B đi dốc Đẻn (thôn Hòa Hiệp, xã Lãnh Ngọc), người dân có đất 2 bên đường từng được vận động giải phóng mặt bằng nhưng sau thời gian dài, một số hộ vẫn chưa đồng thuận.

Sau khi thôn Hòa Hiệp được sắp xếp lại, anh Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1999, Bí thư Chi bộ thôn) cùng cán bộ địa phương đến từng hộ để lắng nghe những chia sẻ, băn khoăn, sau đó giải thích việc mở rộng đường sẽ thuận lợi cho đi lại, vận chuyển nông lâm sản và kết nối quốc lộ 40B với tuyến ĐT615B. Qua nhiều lần kiên trì trao đổi, mỗi hộ dân áp dụng cách giải thích khác nhau, đến nay tất cả các gia đình đã đồng thuận và mặt bằng được bàn giao cho đơn vị thi công.

Câu chuyện về tuyến đường đi dốc Đẻn chỉ là một trong rất nhiều vấn đề ở cơ sở cho thấy nhiệt huyết của cán bộ trẻ ở địa bàn vừa sắp xếp. Anh Hải dành nhiều thời gian đến nhà dân, bám từng việc đến khi có kết quả, đồng thời dựa vào trưởng thôn, cán bộ Mặt trận và những đảng viên hiểu địa bàn để cùng vận động.

Hòa Hiệp hiện có 497 hộ (2.224 nhân khẩu), chi bộ có 25 đảng viên, được hình thành từ toàn bộ thôn 5 và một phần thôn 4 cũ.

"Điều tôi thấy quan trọng là cán bộ, đảng viên phải cùng làm với dân. Khi mình trực tiếp xuống từng hộ, nghe bà con nói, giải thích rõ cái được và cùng tìm cách tháo gỡ những điều họ còn băn khoăn, bà con sẽ dễ chia sẻ hơn. Ngoài ra, trong chi bộ có nhiều đảng viên lớn tuổi, giàu kinh nghiệm, nếu chưa rõ thì tôi hỏi, nội dung nào còn nhiều ý kiến thì cùng trao đổi. Sức trẻ giúp mình đi cơ sở nhiều hơn, tiếp cận công nghệ nhanh hơn. Kinh nghiệm người đi trước giúp hiểu địa bàn và xử lý công việc chắc hơn", anh Hải nói.

Tại thôn Nước Oa, xã Trà Tân, Bí thư Chi bộ Hồ Văn Thành (sinh năm 1990) dành nhiều thời gian đi từng tổ, từng nóc. Anh Thành được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào năm 2014, làm Bí thư Chi bộ từ năm 2022. Sau sắp xếp, anh tiếp tục được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ thôn Nước Oa.

Thôn có 329 hộ với 1.441 nhân khẩu, chi bộ có 45 đảng viên, dân cư sống thưa và phân tán. Địa bàn rộng khiến anh Thành phải dành nhiều thời gian hơn để đến nhà dân. Có chuyện nghe qua báo cáo chưa hết, nhất là việc ở khu dân cư xa trung tâm nên trực tiếp đến cơ sở là điều rất cần thiết. Tại cơ sở, đảng viên lớn tuổi giúp anh hiểu địa bàn và những vấn đề đã có từ trước.

"Chi bộ có nhiều đồng chí đi trước rất am hiểu địa bàn và tình hình đời sống bà con, nên mình trẻ thì phải biết lắng nghe, tranh thủ kinh nghiệm của các đồng chí. Còn với người dân, nếu chỉ nghe báo cáo thì nhiều việc mình chưa thể hiểu hết. Phải trực tiếp xuống từng tổ, từng nóc, gặp bà con, nghe bà con nói thì mới biết vấn đề nằm ở đâu và cần giải quyết thế nào", anh Thành chia sẻ.

Thôn Nước Oa (xã Trà Tân) phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và người dân. Ảnh: HỒ VĂN THÀNH

Ứng dụng phương thức mới

Thôn Phước Viên (xã Nông Sơn) không thay đổi địa bàn sau sắp xếp, nhưng công việc ở khu dân cư vẫn nhiều lên theo yêu cầu mới. Thôn có 367 hộ với hơn 2.100 nhân khẩu, chi bộ có 30 đảng viên và chị Trịnh Thị Thắm (sinh năm 2001) giữ chức Bí thư Chi bộ thôn.

Khi nhận nhiệm vụ, điều chị Thắm lo nhất là kinh nghiệm còn ít trong khi nhiều đảng viên đã có nhiều năm tuổi đảng, hiểu địa bàn và từng trải qua công việc ở cơ sở. Chị thường hỏi kỹ những người đi trước về từng khu dân cư, những việc từng làm được và những việc còn vướng. Việc đã thống nhất thì cố gắng theo đến cùng, phần nào chưa đạt thì nhận trách nhiệm và điều chỉnh.

Một việc chị Thắm thấy có thể làm ngay là hỗ trợ đảng viên và người dân sử dụng các nền tảng số. Nhiều đồng chí lớn tuổi còn lúng túng với Sổ tay đảng viên, VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến, có người ngại thao tác vì sợ bấm sai. Chị cùng các đảng viên chọn cách hướng dẫn từng bước, người thành thạo hỗ trợ người chưa quen.

"Muốn bà con sử dụng được thì phải hướng dẫn thật cụ thể, kiên trì và phù hợp với từng người. Chúng tôi trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, phân công những người thành thạo công nghệ hỗ trợ thêm. Tôi nghĩ chuyển đổi số ở cơ sở bắt đầu từ những việc như vậy. Khi mình làm trước, hướng dẫn cụ thể và đồng hành với bà con thì mọi người sẽ dễ hiểu, dễ làm hơn", chị Thắm nói.

Bên cạnh đó, các nhóm trao đổi chung của thôn Phước Viên được dùng để chuyển lịch họp, thông tin hoạt động và tiếp nhận phản ánh. Nhưng với những việc liên quan quyền lợi hoặc còn nhiều ý kiến, chị vẫn đến gặp trực tiếp.

"Người trẻ có thể mang đến những ý tưởng mới, nhưng để làm được việc thì rất cần sự đồng hành và kinh nghiệm của các đồng chí đi trước. Với thanh niên cũng vậy, khi các bạn được tham gia, được lắng nghe và thấy đóng góp của mình có ích thì sẽ có thêm động lực. Tôi mong trong công việc của chi bộ, mỗi người đều có thể góp phần bằng khả năng của mình", chị Thắm chia sẻ.