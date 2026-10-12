Cấp tín dụng, giải ngân giai đoạn nước rút Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức chương trình làm việc với các tổ chức tín dụng về triển khai hợp đồng cấp tín dụng cho dự án thành phần 3-Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành-giai đoạn I. (Ảnh: PHAN CÔNG)

Chiều tối 12/10, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức chương trình triển khai hợp đồng cấp tín dụng cho dự án thành phần 3-Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không (Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành-giai đoạn I) với sự tham dự của các ngân hàng Thương mại cổ phần: Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công thương Việt Nam (VietinBank) và Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Chương trình nhằm tập trung cập nhật tình hình thực hiện dự án, kế hoạch giải ngân và trao đổi, thống nhất các điều kiện cấp tín dụng, góp phần bảo đảm nguồn lực tài chính cho giai đoạn nước rút, hướng tới mục tiêu đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại từ tháng 12/2026.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015, với mục tiêu đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 1 của dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020, với tổng mức đầu tư 114.450 tỷ đồng, công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo cập nhật mới nhất từ phía ACV, giá trị tổng sản lượng thực hiện của Dự án thành phần 3 đạt 73.870 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 86.348 tỷ đồng, tương đương 85,5%. Trong đó, 16 gói thầu xây lắp đạt giá trị thực hiện lũy kế 64.454 tỷ đồng, tương đương khoảng 83,1% giá trị hợp đồng. Tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 47.055 tỷ đồng, tương đương 54,5% tổng giá trị hợp đồng; riêng 16 gói thầu xây lắp đạt khoảng 43.064 tỷ đồng, tương đương 51,9% giá trị hợp đồng.

Lãnh đạo ACV cho biết, là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 3-Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện với tổng mức đầu tư 99.019 tỷ đồng, hợp phần này bao gồm các hạng mục hạ tầng thiết yếu, từ công trình khu bay, sân đỗ tàu bay, hệ thống nhiên liệu đến nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và các công trình phụ trợ, giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành năng lực khai thác đồng bộ của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV phát biểu ý kiến. (Ảnh: PHAN CÔNG)

“Khối lượng thực hiện dự án thành phần hiện đã đạt mức cao, trong khi thời điểm đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại đang đến rất gần, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc bảo đảm nguồn vốn phục vụ thi công, thanh toán khối lượng hoàn thành và triển khai các hạng mục còn lại. Việc hoàn thiện các điều kiện cấp tín dụng, bảo đảm nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vì vậy có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng duy trì thi công liên tục, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để ACV chủ động nguồn lực, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư trong giai đoạn quyết định của dự án”, lãnh đạo ACV khẳng định.

Trên cơ sở hợp đồng cấp tín dụng đã ký ngày 1/6/2024, ACV cùng 3 ngân hàng cấp tín dụng hợp vốn gồm Vietcombank-ngân hàng đầu mối thu xếp vốn, VietinBank và BIDV tổ chức chương trình làm việc cấp cao nhằm cập nhật tình hình thực hiện dự án, rà soát các điều kiện cấp tín dụng còn lại và trao đổi kế hoạch giải ngân. Các bên tập trung thảo luận, hướng tới thống nhất phương án triển khai hợp đồng tín dụng, đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn trong giai đoạn nước rút của dự án.

Các bên tập trung thảo luận, hướng tới thống nhất phương án triển khai hợp đồng tín dụng, đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn trong giai đoạn nước rút của dự án. (Ảnh: PHAN CÔNG)

ACV là đơn vị quản lý, khai thác và vận hành 22 cảng hàng không trên cả nước, gồm 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng hàng không nội địa. Đối với dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, ACV dự kiến triển khai ba đợt thử nghiệm vận hành tổng thể trong các tháng 9-10/2026 và tháng 11-12/2026, nhằm kiểm chứng mức độ sẵn sàng của hạ tầng, hệ thống kỹ thuật, quy trình và nhân sự. Đây là bước chuẩn bị then chốt để hoàn thiện năng lực khai thác, hướng tới vận hành sân bay an toàn, đồng bộ và hiệu quả ngay từ ngày đầu khai thác thương mại từ tháng 12/2026.