Nước mắt của ca sĩ Đông Hùng

Tập 14 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, đêm chung kết có chủ đề Và từ đó, 24 anh tài được chia thành 2 liên minh. Kỳ Tích do Thanh Duy và Mew Amazing làm thủ lĩnh, gồm Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Cheng, 14 Casper, BB Trần, Duy Khánh, K.O, Thỏ Da LAB, Thái Lê Minh Hiếu và Hoàng Tôn.

Khải Hoàn do OSAD và Huỳnh Lập dẫn dắt, quy tụ Hà An Huy, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, Hồ Đông Quan, Jun Phạm, Thơm Da LAB, Thái VG, It's Charles, Hoàng Rob và Hoàng Dũng. Hai bên tranh tài qua 3 vòng Tiên Phong, Tiến Công và Đại Chiến để giành suất vào gia tộc Anh tài toàn năng gồm 17 thành viên.

Sự trở lại muộn màng của 14 Casper

Bất ngờ đầu tiên của tập phát sóng là việc Toki Thành Thỏ và 14 Casper quay lại chương trình. 14 Casper là anh tài phải rời cuộc chơi từ những vòng đầu. Đông Hùng thừa nhận từng day dứt vì không biết mình có làm gì sai khiến đồng đội bị loại theo và chỉ khi thấy Casper trở lại mới nhẹ lòng.

14Casper và Toki Thành Thỏ.

Sau khi trở lại, Toki Thành Thỏ chọn về Nhà Lẫy Lừng của Huỳnh Lập. 14 Casper chọn Nhà Lục Lạc để lần đầu thử sức với màu sắc dân gian.

Đêm qua, cái tên 14 Casper cùng biệt danh "Hiệp sĩ ánh sáng" được khán giả nhắc tới liên tục. Tuy vậy, nhiều người cho rằng sự trở lại đến quá muộn nên anh tài này chỉ kịp góp mặt ở chặng cuối và chưa có nhiều đất diễn. Không ít khán giả cũng tiếc vì Will, người dừng chân ở công diễn 5, không nằm trong danh sách được hồi sinh.

"Em tôi" thua điểm nhưng thắng về cảm xúc

Ở trận Vocal của vòng Tiến Công, Kỳ Tích mang đến Em tôi với Thỏ Da LAB, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Cheng. Tiết mục kể về những người lính đang làm nhiệm vụ thì nhận tin quê nhà chìm trong bão lũ, người em đã bị nước cuốn trôi khi đi cứu người.

Hoàng Tôn đề xuất hình tượng người chiến sĩ, còn Cheng nhận ra lời bài hát hợp với câu chuyện thiên tai. Theo Cheng, anh lo phần giai điệu, còn 14 Casper viết toàn bộ lời cho các đoạn X-part (đoạn nhạc được viết lời mới hoặc sáng tạo thêm thường không quá 50% bài gốc nhằm làm mới các ca khúc quen thuộc, tạo điểm nhấn độc đáo cho các tiết mục biểu diễn - PV)

Trích đoạn tiết mục "Em tôi":

Em tôi là tiết mục áp đảo trong bình luận của khán giả. Đoạn cao trào của Đinh Mạnh Ninh được nhắc nhiều nhất, nhiều người cho rằng chất giọng của anh rất hợp với ca khúc. Diễn xuất và tạo hình gầy gò, ám ảnh của Cheng khiến không ít khán giả bất ngờ.

Tiết mục gây xúc động mạnh đêm chung kết.

Kết quả, Em tôi nhận 1.530 điểm, thua Cơm nhà của Khải Hoàn 10 điểm. Khoảng cách sát nút này phản ánh đúng tâm lý chung của khán giả: phần lớn thấy khó chọn, nhiều người nhận xét Em tôi hay hơn còn Cơm nhà chạm hơn.

"Cơm nhà" và những câu chuyện về mẹ

Cơm nhà quy tụ It's Charles, Toki Thành Thỏ, Thơm Da LAB, Đông Hùng và Thái VG. Thơm Da LAB dành tiết mục cho mẹ, người từng rời quê lên Hà Nội mưu sinh nên hiếm khi họ được ăn bữa cơm bà nấu.

Tiết mục "Cơm nhà".

Thái VG nhớ lại tuổi thơ thiếu thốn ở Mỹ, khi mẹ một mình nuôi 3 con và mong trở thành người cha luôn ở bên các con. Đông Hùng day dứt vì những lần cãi lời mẹ: "Khi cãi lời mẹ, mình đã không nghĩ rằng người phụ nữ ấy đã mồ côi mẹ của mình". Nam ca sĩ nhắn nhủ mọi người ai còn bố còn mẹ hay còn ông bà thì cố gắng ăn nhiều bữa cơm với họ.

Tiết mục "Cơm nhà":

Tập phát sóng kéo dài hơn 4 tiếng, 2 tiết mục lên sóng sau nửa đêm. Nhiều khán giả kể họ khóc lúc 1-2h sáng, đặc biệt là những người đi học, đi làm xa nhà. Bên cạnh đó, các khoảnh khắc hài hước của Thơm Da LAB và Trịnh Thăng Bình xen giữa phần trình diễn giúp không khí bớt nặng nề.

Đông Hùng khóc khi nhắc về mẹ:

Khải Hoàn tạm dẫn trước

Ở vòng Tiên Phong, Bầu trời mới của Thanh Duy và Mew Amazing đạt 2.720 điểm, thắng Trốn tìm của OSAD và Huỳnh Lập với 2.260 điểm. Phiên bản này có thêm các đoạn X-part do Mew Amazing, Thanh Duy và Cheng viết, chuyển câu chuyện tình yêu sang câu chuyện về những ngã rẽ cuộc đời. Ở trận Perform, Tóc ngắn của Khải Hoàn đạt 1.680 điểm, vượt 60 năm cuộc đời của Kỳ Tích với 1.370 điểm. Sau 2 vòng, Khải Hoàn giữ 4 suất ra mắt, Kỳ Tích có 2 suất.

Tóc ngắn tạo được không khí sôi động với sân khấu lấy cảm hứng từ khu chợ Việt và thông điệp tôn vinh phụ nữ, phá bỏ định kiến giới. Dù vậy, một bộ phận khán giả chưa hài lòng vì bản phối thay đổi gần như toàn bộ ca khúc gốc.

Nhìn chung, tập 14 được đánh giá cao ở phần Vocal, trong khi phần Perform chưa tạo được dấu ấn tương xứng. Cục diện cuối cùng sẽ được quyết định ở phần 2 đêm chung kết.

Ảnh, video: BTC